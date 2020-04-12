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Зеленский пообещал миллион долларов за вакцину от коронавируса

Комментариев: 1
Глава государства пообещал украинским ученым миллион долларов за изобретение вакцины против коронавируса.
О планах президента рассказал главный санврач
О планах президента рассказал главный санврач
Офис президента
 
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что президент Владимир Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за вакцину от коронавируса, о чем говорится в интервью lb.ua.
 
Ляшко отметил, что надеется, что в ближайшее время появится вакцина или препараты для лечения коронавируса.
 
"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - заявил он.
 
Как сообщалось, вакцина от COVID-19 может быть готова уже в сентябре. Об этом заявила профессор и ведущий вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт.
 
Также Корреспондент писал, что в США разработали вакцину против COVID-19 в виде пластыря.

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Теги: вакцина, Ляшко, Владимир Зеленский, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Негорро    12.04.2020, 14:07
Оценка:  -23
Негорро
Зе,выйди из роли клоуна!О чём ты вообще верещишь?Ты себя вообще слышишь?
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