В Ровенской области горит монастырь

О жертвах не сообщается.

Спасатели ликвидируют пожар трех хозяйственных зданий Свято-Успенского мужского монастыря в селе Липки Гощанского района, говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в Ровенской области.

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В 9:47 по спецлинии 101 поступило сообщение о пожаре в хозяйственных постройках Свято-Успенского мужского монастыря. На месте происшествия работает пять пожарных автоцистерн и 40 человек личного состава спасателей. Площадь пожара составляет до 400 м.кв.

Пожар находится под контролем. Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения огня нет. Проводятся работы по окончательной ликвидации пожара.

Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове на Масленицу полыхнула сцена.