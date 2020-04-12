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В Ровенской области горит монастырь

Комментариев: 1
О жертвах не сообщается.
Пожарные тушат монастырь
Пожарные тушат монастырь
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Спасатели ликвидируют пожар трех хозяйственных зданий Свято-Успенского мужского монастыря в селе Липки Гощанского района, говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в Ровенской области.

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В 9:47 по спецлинии 101 поступило сообщение о пожаре в хозяйственных постройках Свято-Успенского мужского монастыря. На месте происшествия работает пять пожарных автоцистерн и 40 человек личного состава спасателей. Площадь пожара составляет до 400 м.кв.

Пожар находится под контролем. Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения огня нет. Проводятся работы по окончательной ликвидации пожара.

Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове на Масленицу полыхнула сцена.

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Теги: пожар, монастырь, Ровенская область
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    12.04.2020, 15:49
Оценка:  +1
Колишній-східняк
МП, однако...
ВосставшийИзБана    12.04.2020, 15:19
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
В Вербное воскресенье? Видать хорошо "зажгли" в честь праздника.
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