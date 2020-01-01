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Кабмин просят объяснить гумпомощь Албании

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8 апреля Кабмин своим распоряжением выделил 10 млн гривен для предоставления гуманитарной помощи Республике Албания.
Почему Кабмин в кризис помогает другой стране?
Почему Кабмин в кризис помогает другой стране?
РБК Украина
 
Бюджетный комитет Верховной Рады обратился в Кабмин за разъяснением по поводу предоставления гуманитарной помощи Республике Албании, сообщил в своем телеграмм-канале член бюджетного комитета, народный депутат Алексей Гончаренко.
 
"Бюджетный комитет по моей инициативе принял решение об отправке запроса в Кабмин, чтобы услышать разъяснения: почему?  И на что были отправлены 10 млн гуманитарной помощи Албании", - заявил он.
 
Напомним, что 8 апреля Кабмин своим распоряжением выделил 10 миллионов гривен для предоставления гуманитарной помощи Республике Албания.
 
31 января президент Владимир Зеленский постановил оказать гуманитарную помощь Республике Албания в связи с землетрясением. Согласно распоряжению Кабмина, Министерству иностранных дел поручено до 30 мая 2020 перевести эти средства и представить отчет о выполнении распоряжения.
 
Украина получит $150 млн поддержки от ВБ. Часть денег пойдет на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью и так далее.
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Теги: Албания, Верховная Рада, Кабинет Министров, Гуманитарная помощь, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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