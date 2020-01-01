Кабмин просят объяснить гумпомощь Албании

8 апреля Кабмин своим распоряжением выделил 10 млн гривен для предоставления гуманитарной помощи Республике Албания.

Почему Кабмин в кризис помогает другой стране? РБК Украина

Бюджетный комитет Верховной Рады обратился в Кабмин за разъяснением по поводу предоставления гуманитарной помощи Республике Албании, сообщил в своем телеграмм-канале член бюджетного комитета, народный депутат Алексей Гончаренко.

"Бюджетный комитет по моей инициативе принял решение об отправке запроса в Кабмин, чтобы услышать разъяснения: почему? И на что были отправлены 10 млн гуманитарной помощи Албании", - заявил он.

Напомним, что 8 апреля Кабмин своим распоряжением выделил 10 миллионов гривен для предоставления гуманитарной помощи Республике Албания

31 января президент Владимир Зеленский постановил оказать гуманитарную помощь Республике Албания в связи с землетрясением. Согласно распоряжению Кабмина, Министерству иностранных дел поручено до 30 мая 2020 перевести эти средства и представить отчет о выполнении распоряжения.