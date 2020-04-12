На Одесчине у работавшей до последнего монахини подтвердили Covid-19
Монахиня работала в церковной лавке.
Диагноз Covid-19 вечером в субботу, 11 апреля, был подтвержден у монахини Свято-Воскресенского монастыря в Теплодаре.
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Как сообщает УСИ, несколько дней назад женщину госпитализировали из-за проблем с почками в Беляевскую центральную районную больницу. Там же ей провели ПЦР-тест, который подтвердил наличие коронавируса.
Источник сообщает, что монахиня работала в церковной лавке и контактировала со многими людьми.
Это первый подтвержденный случай заболевания в Теплодаре.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве от коронавируса умер монах.
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