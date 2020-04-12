Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Одесчине у работавшей до последнего монахини подтвердили Covid-19

Комментариев: 0
Монахиня работала в церковной лавке.
Монахиня до последнего работала в церковной лавке
Монахиня до последнего работала в церковной лавке
usionline.com

Диагноз Covid-19 вечером в субботу, 11 апреля, был подтвержден у монахини Свято-Воскресенского монастыря в Теплодаре.

Читай также: Папа Римский призвал прекратить войны

Как сообщает УСИ, несколько дней назад женщину госпитализировали из-за проблем с почками в Беляевскую центральную районную больницу. Там же ей провели ПЦР-тест, который подтвердил наличие коронавируса.

Источник сообщает, что монахиня работала в церковной лавке и контактировала со многими людьми.

Это первый подтвержденный случай заболевания в Теплодаре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве от коронавируса умер монах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Теплодар, коронавирус, Одесская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь