Премьер Шмыгаль перепутал Пасху с Рождеством

Денис Шмыгаль перепутал воскресение Христа с рождением.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил украинцев с Пасхой на своем Телеграм-канале. Но если внимательно прочитать поздравление, можно увидеть забавный ляп.

“Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы поздравить рождение Христа. Но, к сожалению, не в этом году“, - написал Шмыгаль. Скорей всего, премьер имел ввиду воскресение Христа.

Поздравление появилось на канале Шмыгаля в 12:10, но до сих пор опечатку не исправили.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что карантин, скорее всего, продлят до начала мая.