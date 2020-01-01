В Лавре умер монах. СМИ подозревают, что от COVID-19

В Киево-Печерской лавре обнаружили 26 случаев коронавируса, но утверждают, что архимандрит Нектарий скончался после продолжительной болезни.

В воскресенье, 12 апреля, умер насельник Киево-Печерской Лавры, в которой перед этим была зафиксирована вспышка коронавирусной болезни COVID-19.

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 12 апреля, на 74-м году жизни после продолжительной болезни отошел к Господу насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий (в миру - Коваленко Александр Андреевич)", - сообщается на сайте Лавры.

Вместе с тем, издание Zaxid.net со ссылкой на источники в среде УПЦ (МП) сообщает, что монах умер от коронавируса.

В свою очередь, источник издания Украинская правда сообщает, что архимандрит Нектарий был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, у него были проблемы с легкими около двух недель, однако оба теста на COVID-19 были отрицательными.

В то же время источник УП сообщил, что настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел госпитализирован в Александровскую больницу. Однако обнаружен ли у него коронавирус, УП не известно.

Напомним, что 4 апреля Киево-Печерская Лавра сообщила, что ее братия провела тестирование на наличие коронавируса. В частности, исследование прошел митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Кроме того Лавра закрылась на карантин и будет проводить богослужения в закрытом режиме.