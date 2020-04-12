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В Кабмине заговорили о "Ренессансе" после пандемии

Комментариев: 2
Только на восстановление пассажирских авиаперевозок после пандемии коронавируса понадобится не меньше двух лет, считает министр инфраструктуры Владислав Криклий .
Министр финансов уже заговорил о Возрождении
Министр финансов уже заговорил о Возрождении
ZIK
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что за потерями в сферах туризма, авиации и услуг из-за пандемии коронавируса ожидается бум роста после завершения карантина.
 

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“Понятно, что за этот период экономика существенно потеряет, особенно отдельные отрасли. В нашем случае это авиационная сфера, туризм, сфера услуг. Но в дальнейшем, я думаю, мы увидим эпоху Ренессанса“, - сказал он в интервью Радио Свобода.
 
При этом, по его словам, только на восстановление пассажирских авиаперевозок понадобится не меньше двух лет.
 
“Потому что, к сожалению, нужно, чтобы было, куда летать. И если в других странах будет, как в Италии или в Испании, бурлить коронавирус, понятно, что туризм не будет развиваться. Более того, там тоже туризм пострадал, авиационные компании обанкротились. Поэтому это определенный процесс“, — добавил министр.
 
В то же время он не стал прогнозировать, когда закончатся карантинные ограничения.
 
“Я не понимаю, сколько продлится карантин, откровенно говоря. И сегодня вам никто не даст точный ответ на это, сколько мы будем выходить из этой динамики распространения этой вирусной болезни и по количеству летальных исходов, заболевших, и так далее“, — добавил Криклий.
 
Напомним, что по состоянию на 12 апреля в Украине зафиксировано 2777 случаев инфицирования коронавирусом.

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Теги: экономика, инфраструктура, Коронавирус, Министерство инфраструктуры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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dron29    12.04.2020, 18:11
Оценка:  +8
dron29
Начали готовить к тому, что Бене надо бабла навалить, а то опять бедный в убытках.
mrtdffhher    12.04.2020, 17:37
Оценка:  0
mrtdffhher
Не стоит забывать что именно туристы развезли по всему миру коронавирус из Китая.
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