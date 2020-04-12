В Кабмине заговорили о "Ренессансе" после пандемии

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что за потерями в сферах туризма, авиации и услуг из-за пандемии коронавируса ожидается бум роста после завершения карантина.

“Понятно, что за этот период экономика существенно потеряет, особенно отдельные отрасли. В нашем случае это авиационная сфера, туризм, сфера услуг. Но в дальнейшем, я думаю, мы увидим эпоху Ренессанса“, - сказал он в интервью Радио Свобода.

При этом, по его словам, только на восстановление пассажирских авиаперевозок понадобится не меньше двух лет.

“Потому что, к сожалению, нужно, чтобы было, куда летать. И если в других странах будет, как в Италии или в Испании, бурлить коронавирус, понятно, что туризм не будет развиваться. Более того, там тоже туризм пострадал, авиационные компании обанкротились. Поэтому это определенный процесс“, — добавил министр.

В то же время он не стал прогнозировать, когда закончатся карантинные ограничения.

“Я не понимаю, сколько продлится карантин, откровенно говоря. И сегодня вам никто не даст точный ответ на это, сколько мы будем выходить из этой динамики распространения этой вирусной болезни и по количеству летальных исходов, заболевших, и так далее“, — добавил Криклий.