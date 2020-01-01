В Черновцах очереди в храмы, несмотря на карантин

Из-за распространения коронавируса в Черновицкой области в эти выходные действует особый режим - граждан настойчиво попросили оставаться дома, закрыли все заведения, даже продуктовые магазины и АЗС.

Черновицкая область существенно опережает другие регионы по количеству больных Covid-19, однако 12 апреля в Вербное воскресенье возле храмов в Черновцах достаточно людно, сообщает информагентство АСС.

Из-за распространения коронавируса в Черновицкой области в эти выходные действует особый режим - граждан настойчиво попросили оставаться дома, закрыли все заведения, даже продуктовые магазины и АЗС.

Однако не все люди придерживаются карантина, например, прихожане некоторых православных церквей все же решили освятить вербу в храмах. При этом постановлением определено максимальное количество верующих, которые могут одновременно находиться в храме. Это до 10 человек вместе со священнослужителями.

ACC

Напомним, что за последние сутки в Черновицкой области было зафиксировано 23 новых случая короновирусной болезни, а 5 из них - в городе Черновцы.