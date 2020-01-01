В Черновцах очереди в храмы, несмотря на карантин
Из-за распространения коронавируса в Черновицкой области в эти выходные действует особый режим - граждан настойчиво попросили оставаться дома, закрыли все заведения, даже продуктовые магазины и АЗС.
Черновицкая область существенно опережает другие регионы по количеству больных Covid-19, однако 12 апреля в Вербное воскресенье возле храмов в Черновцах достаточно людно, сообщает информагентство АСС.
Из-за распространения коронавируса в Черновицкой области в эти выходные действует особый режим - граждан настойчиво попросили оставаться дома, закрыли все заведения, даже продуктовые магазины и АЗС.
Однако не все люди придерживаются карантина, например, прихожане некоторых православных церквей все же решили освятить вербу в храмах. При этом постановлением определено максимальное количество верующих, которые могут одновременно находиться в храме. Это до 10 человек вместе со священнослужителями.
ACC
Напомним, что за последние сутки в Черновицкой области было зафиксировано 23 новых случая короновирусной болезни, а 5 из них - в городе Черновцы.
По последним данным в Черновицкой области зафиксировано 432 случая Covid-19, всего по Украине подтверждено 2777 случаев коронавирусной болезни.
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