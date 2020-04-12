Без принятия банковского закона денег МВФ не будет - Минфин

Средства от МВФ, в том числе должны пойти на погашение дефицита государственного бюджета, который по новым подсчетам превышает 290 миллиардов гривен.

Министр финансов Украины Сергей Марченко исключил получение Украиной средств от МВФ без принятия Верховной Радой во втором чтении так называемомого закона о банках, который касается недопущения возврата национализированных банков бывшим собственникам.

"Если мы говорим о нынешней стадии переговоров, о нынешних наших обязательствах, если мы хотим получить новую программу, предпосылкой получения этой программы является голосование за так называемый банковский закон", - заявил Марченко в эфире телеканала ICTV.

По словам минстра, правительство надеется получить прямую бюджетную поддержку МВФ, которая составит 3,5 миллиарда долларов.

Всего Украина планирует привлечь от МВФ и других западных кредиторов около 10 миллиардов долларов.

Напомним, что к законопроекту подали рекордные 16000 правок, что может заблокировать работу парламента на месяцы. Пока неизвестно, когда парламент приступит к рассмотрению закона и по какой процедуре будут рассматривать все правки.