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Без принятия банковского закона денег МВФ не будет - Минфин

Комментариев: 2
Средства от МВФ, в том числе должны пойти на погашение дефицита государственного бюджета, который по новым подсчетам превышает 290 миллиардов гривен.
Министр финансов Сергей Марченко
Министр финансов Сергей Марченко
24 Канал

Министр финансов Украины Сергей Марченко исключил получение Украиной средств от МВФ без принятия Верховной Радой во втором чтении так называемомого закона о банках, который касается недопущения возврата национализированных банков бывшим собственникам.

"Если мы говорим о нынешней стадии переговоров, о нынешних наших обязательствах, если мы хотим получить новую программу, предпосылкой получения этой программы является голосование за так называемый банковский закон", - заявил Марченко в эфире телеканала ICTV.

По словам минстра, правительство надеется получить прямую бюджетную поддержку МВФ, которая составит 3,5 миллиарда долларов. 

Всего Украина планирует привлечь от МВФ и других западных кредиторов около 10 миллиардов долларов.

Напомним, что к законопроекту подали рекордные 16000 правок, что может заблокировать работу парламента на месяцы. Пока неизвестно, когда парламент приступит к рассмотрению закона и по какой процедуре будут рассматривать все правки.

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Теги: кредиты, МВФ, Минфин, деньги, Министерство финансов, транш МВФ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Брюква_и_Клюква    12.04.2020, 20:26
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Как тяжело нынче ЗЕленым паяцам: с одной стороны, нужен кредит, с другой стороны - нельзя обидеть своего хозяина.
Колишній-східняк    12.04.2020, 20:24
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Зеленский делает вид, что хочет принять антиколомойский закон, но в это же время, депутаты, которых он привел в ВР, блокируют принятие этого закона тысячами поправок. А вы думали что будет по-другому и он поссорится с Коломойским? Тогда вы из 73 процентов.
Колишній-східняк    12.04.2020, 20:27
Оценка:  0
Колишній-східняк
Это все должно было случиться. Не важно, коронавирус, метеорит или Земля, налетевшая на небесную ось. Но это было предопределено выбором 73%.
Бим_Бом    12.04.2020, 20:21
Оценка:  +1
Бим_Бом
Коломойша этого не допустит !))))
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