В Киеве патрульный полиции избил адвоката

За безосновательное применение силы и специальных средств патрульному полицейскому грозит до 8 лет лишения свободы.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении инспектору патрульной полиции Киева в избиении адвоката и его отца на участке автомобильной дороги Киев-Чернигов.

По данным следствия, 27 марта патрульный безосновательно применил к адвокату и его отцу силу и специальные средства. Своими действиями правоохранитель причинил потерпевшим телесные повреждения.