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В Киеве патрульный полиции избил адвоката

Комментариев: 1
За безосновательное применение силы и специальных средств патрульному полицейскому грозит до 8 лет лишения свободы.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении инспектору патрульной полиции Киева в избиении адвоката и его отца на участке автомобильной дороги Киев-Чернигов. 

По данным следствия, 27 марта патрульный безосновательно применил к адвокату и его отцу силу и специальные средства. Своими действиями правоохранитель причинил потерпевшим телесные повреждения.
 
 
По данному факту было открыто производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа. 
 
"В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - сообщили в ГБР.
 
Напомним, что под Киевом пьяный полицейский сбил двух пешеходов. В Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину с инвалидностью на пешеходном переходе. 

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Теги: полиция, избиение, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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LeonMaster    12.04.2020, 21:55
Оценка:  +1
LeonMaster
На 5-й секунде хорошо видно, что дед первым начал руками махать, что было за спинами не разобрать, полицейский голову опрокинул так как-будто с правой получил по лицу, хотя мог запутаться.
В любом случае "адвокат" с дедом брыкались как дикие кони, стоило ли оно того?В США и за меньшее пристреливают
LeonMaster    12.04.2020, 21:56
Оценка:  +1
LeonMaster
в итоге все сводится до того, что с обоих сторон титушки - полицейские замаханные общением с "умниками" распускающие руки на них и матерящих, ну и наш народ,не плюнул в полицейского и не дал ему по лицу - жизнь прошла зря.
А нужно как в США/Европе.Остановили,ведешь себя как ягненок, а потом судишься
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