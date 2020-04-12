В Киеве патрульный полиции избил адвоката
За безосновательное применение силы и специальных средств патрульному полицейскому грозит до 8 лет лишения свободы.
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении инспектору патрульной полиции Киева в избиении адвоката и его отца на участке автомобильной дороги Киев-Чернигов.
По данным следствия, 27 марта патрульный безосновательно применил к адвокату и его отцу силу и специальные средства. Своими действиями правоохранитель причинил потерпевшим телесные повреждения.
По данному факту было открыто производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.
"В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - сообщили в ГБР.
Напомним, что под Киевом пьяный полицейский сбил двух пешеходов. В Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину с инвалидностью на пешеходном переходе.
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В любом случае "адвокат" с дедом брыкались как дикие кони, стоило ли оно того?В США и за меньшее пристреливают
А нужно как в США/Европе.Остановили,ведешь себя как ягненок, а потом судишься