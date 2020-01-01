Рада может 15 апреля рассмотреть закон о банках – СМИ

Депутаты от Слуги народа уже предупреждают о возможном проведении заседания в среду представителей других фракций.

Еще одно внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в среду, 15 апреля, на нем рассмотрят законопроект о недопущении возврата национализированных банков бывшим собственникам, сообщает УП со ссылкой на источники во фракции Слуга народа.

По словам собеседника издания, глава фракции Давид Арахамия написал в закрытых чатах Слуги народа, чтобы депутаты были готовы на среду прийти в Раду, потому что может быть еще одно заседание.

Скорее всего, на заседании в среду будет рассматриваться законопроект о невозвращении банков экс-владельцам (так называемый "антиколомойский").

Также, по данным УП, депутаты от Слуги народа уже предупреждают о возможном проведении заседания в среду представителей других фракций.

Напомним, что в понедельник, 13 апреля, состоится внеочередное пленарное заседание Рады.

Среди прочего, на нем должны рассматривать законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год.