Рада может 15 апреля рассмотреть закон о банках – СМИ
Депутаты от Слуги народа уже предупреждают о возможном проведении заседания в среду представителей других фракций.
Еще одно внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в среду, 15 апреля, на нем рассмотрят законопроект о недопущении возврата национализированных банков бывшим собственникам, сообщает УП со ссылкой на источники во фракции Слуга народа.
По словам собеседника издания, глава фракции Давид Арахамия написал в закрытых чатах Слуги народа, чтобы депутаты были готовы на среду прийти в Раду, потому что может быть еще одно заседание.
Скорее всего, на заседании в среду будет рассматриваться законопроект о невозвращении банков экс-владельцам (так называемый "антиколомойский").
Также, по данным УП, депутаты от Слуги народа уже предупреждают о возможном проведении заседания в среду представителей других фракций.
Напомним, что в понедельник, 13 апреля, состоится внеочередное пленарное заседание Рады.
Среди прочего, на нем должны рассматривать законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год.
Министр финансов Украины Сергей Марченко исключил получение Украиной средств от МВФ без принятия Верховной Радой во втором чтении так называемомого закона о банках, который касается недопущения возврата национализированных банков бывшим собственникам.
К законопроекту подали рекордные 16000 правок, что может заблокировать работу парламента на месяцы.
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