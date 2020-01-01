Министр финансов допускает смену глав таможни и наголовой

Сергей Марченко обещает представить комплексное решение по перезагрузке Налоговой и Таможенной служб.

Министр финансов Сергей Марченко допускает увольнение глав налоговой службы Сергея Верланова и таможни Максима Нефедова.

"Повышать эффективность работы этих служб. Это комплекс решений, в том числе кадровых. Мы сейчас готовим комплексное решение, как только оно будет готово и просчитано это решение будет иметь соответствующие последствия", - заявил Марченко в эфире телеканала ICTV.

Также, по словам, министра финансов в рамках проекта изменения государственного бюджета были сокращены расходы на все органы власти. В частности, на секретариат Кабинета Министров на 1,3 миллиарда гривен, на Офис президента - на 38 миллионов гривен, на Госбюро расследований - на 486 миллионов гривен, на НАБУ - на 114 миллионов гривен.

Напомним, президент Владимир Зеленский 4 марта в Верховной Раде, аргументируя отставку правительства Алексея Гончарука, заявлял, что за январь - февраль 2020 года невыполнение госбюджета составило почти 16 миллиардов гривен, "13 из них - это провал поступлений от таможни".