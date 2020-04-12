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Шмыгаль, поздравляя католиков, перепутал Пасху с Рождеством

Комментариев: 1
Поздравление с курьезным ляпом появилось в Telegram-канале главы украинского правительства.
Поздравление от Шмыгаля с Пасхой
Поздравление от Шмыгаля с Пасхой
УНИАН
 
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравляя христиан западного обряда с Пасхой, которая в этом году пришлась на 12 апреля, ошибся, упомянув, что сегодня отмечается рождение Иисуса Христа. 
 
Поздравление с курьезным ляпом появилось в Telegram-канале главы Кабмина.
 
В начале поздравления Шмыгаль написал, что "праздник Воскресения Христова наполняет наши сердца несокрушимой верой в истинное добро, настоящую любовь и безграничную радость". А затем с сожалением добавил, что из-за коронавируса в этом году традиции празднования Пасхи соблюдать не получится.
 
"Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы приветствовать рождение Христа. Но, к сожалению, не в этом году", - заявил премьер, перепутав Пасху с Рождеством.
 
 
 
Правда, вскоре пост исправили, заменив слово "рождения" на "воскресения".
 
Напомним, что Папа Римский впервые в истории провел пасхальную мессу за закрытыми дверями в почти пустом соборе Святого Петра в Ватикане, призвав мир к глобальной солидарности на фоне пандемии коронавируса и борьбы с ее последствиями.
 
 
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Теги: Пасха, Поздравление, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗаелоПластинку    12.04.2020, 23:18
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
Какая роковая ошибка. В цивилизованных странах за такое минимум - отставка. А вообще - расстрел.
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