Шмыгаль, поздравляя католиков, перепутал Пасху с Рождеством

Поздравление с курьезным ляпом появилось в Telegram-канале главы украинского правительства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравляя христиан западного обряда с Пасхой, которая в этом году пришлась на 12 апреля, ошибся, упомянув, что сегодня отмечается рождение Иисуса Христа.

Поздравление с курьезным ляпом появилось в Telegram-канале главы Кабмина.

В начале поздравления Шмыгаль написал, что "праздник Воскресения Христова наполняет наши сердца несокрушимой верой в истинное добро, настоящую любовь и безграничную радость". А затем с сожалением добавил, что из-за коронавируса в этом году традиции празднования Пасхи соблюдать не получится.

"Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы приветствовать рождение Христа. Но, к сожалению, не в этом году", - заявил премьер, перепутав Пасху с Рождеством.