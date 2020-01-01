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Минздрав показал динамику COVID-19 по областям

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Лидерами по заражению в Украине являются Черновицкая и Ивано-Франковская области, а также город Киев.
Минздрав показал динамику COVID-19 по областям
Минздрав показал динамику COVID-19 по областям
EРA/UPG
Министерство здравоохранения Украины опубликовало динамику распространения коронавируса по областям. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства вечером 12 апреля.

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Так, наиболее стремительно COVID-19 распространяется в Черновицкой области, где зафиксировано 432 подтвержденных случая, Киеве (416) и Ивано-Франковской области (291).

Как отметили в Минздраве, эти регионы являются лидерами по количеству зараженных коронавирусом с самого начала эпидемии.
 
Наименьшее число случаев COVID-19 в Николаевской (два), Луганской (три) и Черниговской (девять) областях.
Минздрав показал динамику COVID-19 по областям
Минздрав показал динамику COVID-19 по областям
t.me/COVID19_Ukraine
 
Подчеркивается, что дольше всего заражения отсутствовали именно в Николаевской области.
При этом, по последним данным Николаевской ОГА, за сутки 12 апреля в области выявили два новых случая коронавируса, в результате чего общее число зараженных в регионе достигло четырех.
Напомним, на утро воскресенья в Украине зафиксировали 2777 случаев коронавируса, из них 83 закончились смертью и 89 - выздоровлением.

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Теги: фото, динамика, Коронавирус, области, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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