Минздрав показал динамику COVID-19 по областям

Лидерами по заражению в Украине являются Черновицкая и Ивано-Франковская области, а также город Киев.

Министерство здравоохранения Украины опубликовало динамику распространения коронавируса по областям. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства вечером 12 апреля.

Так, наиболее стремительно COVID-19 распространяется в Черновицкой области, где зафиксировано 432 подтвержденных случая, Киеве (416) и Ивано-Франковской области (291).

Как отметили в Минздраве, эти регионы являются лидерами по количеству зараженных коронавирусом с самого начала эпидемии.

Наименьшее число случаев COVID-19 в Николаевской (два), Луганской (три) и Черниговской (девять) областях.

Подчеркивается, что дольше всего заражения отсутствовали именно в Николаевской области.

При этом, по последним данным Николаевской ОГА, за сутки 12 апреля в области выявили два новых случая коронавируса, в результате чего общее число зараженных в регионе достигло четырех

Фото:/t.me/COVID19_Ukraine

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