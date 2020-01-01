За рубежом от COVID-19 лечатся более 170 украинцев
Полностью выздоровели 24 гражданина Украины, которые заразились коронавирусом за пределами страны.
За границей 171 украинец проходит лечение коронавируса. Об этом 12 апреля сообщили в МИД Украины.
Наибольшее число граждан страны с COVID-19 в Италии - 121 человек, а также в Греции - 22.
Выздоровели за переделами страны 24 зараженных украинца.
Также отмечается, что 15 575 граждан Украины обратились за помощью в зарубежные дипучреждения страны в рамках системы Защита.
Напомним, на утро воскресенья в Украине зафиксировали 2777 случаев коронавируса, из них 83 закончились смертью и 89 - выздоровлением.
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