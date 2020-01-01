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За рубежом от COVID-19 лечатся более 170 украинцев

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Полностью выздоровели 24 гражданина Украины, которые заразились коронавирусом за пределами страны.
Жертвами коронавируса за границей стали шесть украинцев
Жертвами коронавируса за границей стали шесть украинцев
 
За границей 171 украинец проходит лечение коронавируса. Об этом 12 апреля сообщили в МИД Украины.
 
Наибольшее число граждан страны с COVID-19 в Италии - 121 человек, а также в Греции - 22. 
 
Выздоровели за переделами страны 24 зараженных украинца.
 
Также отмечается, что 15 575 граждан Украины обратились за помощью в зарубежные дипучреждения страны в рамках системы Защита.
 

Напомним, на утро воскресенья в Украине зафиксировали 2777 случаев коронавируса, из них 83 закончились смертью и 89 - выздоровлением.

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Теги: МИД Украины, украинцы, заграница, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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