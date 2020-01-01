В Ровенской области произошел пожар в мужском монастыре

Огонь полностью уничтожил хозяйственное здание на территории религиозной общины. Жертв и пострадавших нет.

В Ровенской области сгорело здание на территории монастыря rv.dsns.gov.ua

В селе Липки Гощанского района Ровенской область пожар произошел в хозяйственном здании Свято-Успенского мужского монастыря. Об этом 12 апреля сообщил пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило в 09.47. На место происшествия выехали пять пожарных автоцистерн и 42 человека личного состава спасателей.

До приезда пожарных в хозяйственном здании монастыря взорвались пять двухсотлитровых емкостей с горючим.

Рядом находился склад с горюче-смазочными материалами, который спасатели залили огнетушащими веществами. Также они отогнали из гаражей на безопасное расстояние два трактора и грузовой автомобиль.

Из одного из горящих зданий вынесли три газовых баллона, которые от высокой температуры могли взорваться.

"Ценой значительных усилий в 11.50 пожар удалось локализовать, а в 14.45 полностью ликвидировать. Жертв и пострадавших нет", - подчеркнули в ведомстве.

Сам монастырь огнем не поврежден, так как он находится за 500 метров от места инцидента.

По данным ГСЧС, площадь пожара составила до 400 м.кв. Огонь полностью уничтожил хозяйственное здание и вещи обихода.

Причины происшествия и нанесенный ущерб устанавливают.

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