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В Ровенской области произошел пожар в мужском монастыре

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Огонь полностью уничтожил хозяйственное здание на территории религиозной общины. Жертв и пострадавших нет.
В Ровенской области сгорело здание на территории монастыря
В Ровенской области сгорело здание на территории монастыря
rv.dsns.gov.ua
 
В селе Липки Гощанского района Ровенской область пожар произошел в хозяйственном здании Свято-Успенского мужского монастыря. Об этом 12 апреля сообщил пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
 
Отмечается, что сообщение об инциденте поступило в 09.47. На место происшествия выехали пять пожарных автоцистерн и 42 человека личного состава спасателей.
 
До приезда пожарных в хозяйственном здании монастыря взорвались пять двухсотлитровых емкостей с горючим.
 
Рядом находился склад с горюче-смазочными материалами, который спасатели залили огнетушащими веществами. Также они отогнали из гаражей на безопасное расстояние два трактора и грузовой автомобиль.
 
Из одного из горящих зданий вынесли три газовых баллона, которые от высокой температуры могли взорваться.
 
"Ценой значительных усилий в 11.50 пожар удалось локализовать, а в 14.45 полностью ликвидировать. Жертв и пострадавших нет", - подчеркнули в ведомстве.
 
Сам монастырь огнем не поврежден, так как он находится за 500 метров от места инцидента.
 
По данным ГСЧС, площадь пожара составила до 400 м.кв. Огонь полностью уничтожил хозяйственное здание и вещи обихода.
 
Причины происшествия и нанесенный ущерб устанавливают.
 
 

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Теги: видео, фото, монастырь, пожар, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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