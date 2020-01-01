У православных христиан началась Страстная неделя

Страстная седмица названа так в память о последних днях земной жизни и страданиях Иисуса Христа.

Православные верующие в понедельник, 13 апреля вступают в Страстную седмицу (неделю), которая предваряет главный христианский праздник – Пасху.

Это время наиболее строгого поста, когда Церковь вспоминает последние дни земной жизни и страдания Иисуса Христа.

Каждый день Страстной недели - особенный.

Время с понедельника по среду посвящено проповедям. В среду рассказывают о предательстве Иуды, в четверг – о Тайной Вечере, встрече Иисуса с апостолами, когда он повелел ученикам совершать Евхаристию (причастие крови и плоти).

В пятницу в храмах вспоминают о мучениях и смерти Иисуса, а в субботу – о его сошествии в ад, где он освободил души праведников и так победил смерть.

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