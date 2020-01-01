Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У православных христиан началась Страстная неделя

Комментариев: 0
Страстная седмица названа так в память о последних днях земной жизни и страданиях Иисуса Христа.
Православные христиане входят в Страстную седмицу
Православные христиане входят в Страстную седмицу
 
Православные верующие в понедельник, 13 апреля вступают в Страстную седмицу (неделю), которая предваряет главный христианский праздник – Пасху.
 
Это время наиболее строгого поста, когда Церковь вспоминает последние дни земной жизни и страдания Иисуса Христа.
 
Каждый день Страстной недели - особенный.
 
Время с понедельника по среду посвящено проповедям. В среду рассказывают о предательстве Иуды, в четверг – о Тайной Вечере, встрече Иисуса с апостолами, когда он повелел ученикам совершать Евхаристию (причастие крови и плоти).
 
В пятницу в храмах вспоминают о мучениях и смерти Иисуса, а в субботу – о его сошествии в ад, где он освободил души праведников и так победил смерть.
 
Напомним, накануне христиане отметили праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). 
 
В этом году Пасха будет проходить в условиях карантина из-за распространения коронавируса.
 
Власти призвали украинцев праздновать дома и разработали формат проведения богослужений, а также предусмотрели возможности для освящения пасхальных куличей, которые помогут избежать нежелательных контактов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вера, Православие, православная церковь, Пасха, христиане, Пасха Христова, верующие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь