У православных христиан началась Страстная неделя
Страстная седмица названа так в память о последних днях земной жизни и страданиях Иисуса Христа.
Православные верующие в понедельник, 13 апреля вступают в Страстную седмицу (неделю), которая предваряет главный христианский праздник – Пасху.
Это время наиболее строгого поста, когда Церковь вспоминает последние дни земной жизни и страдания Иисуса Христа.
Каждый день Страстной недели - особенный.
Время с понедельника по среду посвящено проповедям. В среду рассказывают о предательстве Иуды, в четверг – о Тайной Вечере, встрече Иисуса с апостолами, когда он повелел ученикам совершать Евхаристию (причастие крови и плоти).
В пятницу в храмах вспоминают о мучениях и смерти Иисуса, а в субботу – о его сошествии в ад, где он освободил души праведников и так победил смерть.
Напомним, накануне христиане отметили праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье).
В этом году Пасха будет проходить в условиях карантина из-за распространения коронавируса.
Власти призвали украинцев праздновать дома и разработали формат проведения богослужений, а также предусмотрели возможности для освящения пасхальных куличей, которые помогут избежать нежелательных контактов.
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