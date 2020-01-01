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В Крыму выявили 32 случая коронавируса

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За последние сутки на аннексированном полуострове зафиксировали новый случай инфицирования у мужчины, который вернулся из Москвы.
В Крыму выявили новый случай COVID-19
В Крыму выявили новый случай COVID-19
pixabay.com
 
В аннексированном Крыму выявили новый случай коронавируса. Общее число заболевших возросло до 32 человек, сообщило 12 апреля "управление" Роспотребнадзора на полуострове.
 
Отмечается, что из всех случаев коронавирусной инфекции в Крыму 23 - ввозные.
 
По данным эпидрасследования, новый заболевший в конце марта был в командировке в Москве. После этого он обратился в больницу с симптомами ОРВИ, но скрыл информацию о пребывании за пределами полуострова.
 
Указано, что установлены 14 человек из числа родственников и медицинских работников, которые контактировали с зараженным. Они пройдут обследование и будут находиться в обсервации.
 
Ранее сообщалось, "власти" Крыма ввели штрафы для граждан за нарушение самоизоляции в период карантина.
 

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Теги: Крым, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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