В Крыму выявили 32 случая коронавируса

Отмечается, что из всех случаев коронавирусной инфекции в Крыму 23 - ввозные.

По данным эпидрасследования, новый заболевший в конце марта был в командировке в Москве. После этого он обратился в больницу с симптомами ОРВИ, но скрыл информацию о пребывании за пределами полуострова.

Указано, что установлены 14 человек из числа родственников и медицинских работников, которые контактировали с зараженным. Они пройдут обследование и будут находиться в обсервации.