Итоги 12 апреля: Миллион от Зеленского за вакцину и "вечный" COVID-19

Зеленский готов выделить $1 000 000 за лекарство от коронавируса; в Минздраве заявили о циклических атаках COVID-19: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине число выздоровевших от коронавируса превысило количество умерших

По данным на утро воскресенья в Украине зафиксировали 2777 случаев коронавируса, из них 83 закончились смертью и 89 − выздоровлением.

Как отметили в Минздраве, лидерами по заражению являются Черновицкая (432) и Ивано-Франковская области (291), а также город Киев (416).

Стало известно, что число подтвержденных случаев коронавируса в ВСУ достигло 18, из них один человек выздоровел и один умер. Еще 180 человек находятся на изоляции.

Зеленский пообещал миллион долларов за вакцину от коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что президент Владимир Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за вакцину или лекарство от коронавируса. Ляшко отметил, что надеется, что в ближайшее время появится вакцина или препараты для лечения коронавируса.

COVID-19 будет атаковать Украину циклически

Коронавирус в Украине станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически.

Как подчеркнул главный санитарный врач Виктор Ляшко, после окончания карантина может не начаться вторая волна заболеваемости. Он ожидает ее в октябре, при этом все страны уже будут “подготовлены“. По данным Ляшко, коронавирус достигнет пика в Украине 17 апреля.

Добыча нефти будет рекордно сокращена

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании согласовали сокращение добычи нефти.

Новое соглашение предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки, в июле-декабре − на 7,7 миллиона баррелей в сутки и в январе 2021-апреле 2022 года − на 5,8 миллиона баррелей в сутки. Россия и Саудовская Аравия сократят суточную добычу на 2,5 миллиона баррелей каждая с уровня 11 миллионов баррелей.

Соглашение будет действовать до 30 апреля 2022 года, однако его продление рассмотрят в декабре 2021 года.

Опубликован законопроект об изменениях госбюджета на 2020 год

Правительство ожидает падения ВВП на 3,9%, роста безработицы на 9,4% и курс на уровне 29,5 гривны за доллар США.

Премьер-министра Великобритании выписали из больницы

Борис Джонсон покинул больницу после недельного лечения от коронавируса. Он продолжит восстановление в своей загородной резиденции и не сразу вернется к работе.

Ущерб от пожара в зоне ЧАЭС оценили в десятки миллионов гривен

Пожар в Чернобыльской зоне нанес убытки государству в несколько десятков миллионов гривен. В Госагентстве по управлению зоной отчуждения сообщили, что по состоянию на 8 апреля огонь прошел около 3,5 тысячи гектаров земли.

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