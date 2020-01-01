“Я не человек Богдана”: Дубилет рассказал, как покидал Кабмин

Экс-министр Дубилет расскрыл детали своего увольнения.

Бывший министр Кабинета министров, а по совместительству один из создателей Monobank Дмитрий Дубилет заявил, что президент Владимир Зеленский просил премьер-министра Дениса Шмыгаля найти варианты работы для него в Кабмине. Между тем, к общему решению они так и не пришли.

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Об этом он рассказал в интервью Бабелю.

При этом Дубилет отметил, что его отставка не связана с тем, что его в прессе систематически называли “человеком Богдана”.

Конкретного разговора о том, что я иду, не было. Просто в какой-то момент стало понятно, что правительство уходит в отставку, Гончарук подает заявление. У нас была встреча на четырех - с президентом, Ермаком и Шмыгалем. Мы обсуждали дальнейшее сотрудничество, президент попросил Шмыгаля проработать варианты, при которых я мог бы продолжить работу в Кабмине. Но мы не нашли приемлемый вариант и решили, что я буду пробовать вести проекты извне, - сказал Дубилет.

При этом бывший министр отказался раскрывать детали предложенных ему должностей. Известно, что это были не министерские должности. Дубилет считает, что сможет реализовать крупные проекты как волонтер.

Все процессы плюс-минус запущены, понятно, как и что делать с технической и нормативной точек зрения… Если я не доведу до конца те проекты, которые начал, это мне прежде всего будет обидно, а не им, - сказал он.

Экс-министр говорит, что не общался с Зеленским после того, как ему не нашли работу в Кабмине.

Всем сейчас не до того, - отметил он.

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Также экс-чиновник заявил, что не знает, связано ли то, что ему не нашли работу, с увольнением Андрея Богдана из Офиса президента. Ранее экс-министр рассказывал, что Богдан пригласил его помочь создать колл-центр в предвыборном штабе Зеленского.

Я не знаю, действительно не знаю. Подозреваю, что в среде людей, которые мыслят такими категориями, этот аргумент (что для кого-то он был человеком Богдана, - ред.) мог сыграть какую-то роль. Я могу сказать за себя: я ничейный человек - ни Богдана, ни Гончарука, я сам по себе. Я человек, который получает удовольствие от внедрения полезных проектов. Точка, - добавил Дубилет.

Напомним, бывший министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил о готовности своей команды разработать и запустить любую государственную услугу в срок от двух до пяти дней.

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