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Дело Черновол: Порошенко обвинил ГБР во лжи

Комментариев: 5
Порошенко детально прокомментировал дело против экс-нардепа Татьяны Черновол.
Петр Порошенко
Петр Порошенко
Петр Порошенко / Facebook

Пятый президент Украины, лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко прокомментировал уголовное дело против экс-нардепа Татьяны Черновол. По его мнению, это попытка переписать историю Майдана под диктовку Кремля.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Порошенко заявил, что "ГБР врет", когда заявляет о том, что на момент поджога офиса регионалов никаких убийств на улице Институтской и Крепостного переулка не было, поэтому Чорновол не могла отвлекать никого от совершения убийств, в том числе способом поджога офиса.

18 февраля 2014 года настоящее побоище в Мариинском парке началось не после обеда, а утром. Я тоже там был. Помогал раненым, которых били титушки и расстреливали беркутовцы, - написал Порошенко.

Далее политик обвинил Государственное бюро расследований во лжи и объяснил свою позицию.

Почему врет ГБР? Нынешняя власть сознательно отдала этот орган на откуп адвокату Януковича. Фактическим руководителем Государственного Бюро Репрессий, как называют его в народе, является Бабиков, который получал деньги от своего “ростовского” клиента.

Поэтому уголовное дело против Татьяны Черновол - это попытка атаковать и перечеркнуть ценности, на которых держится наша независимость. Это - попытка устроить русское судилище над всеми участниками Майдана: от Героев Небесной сотни тем, кто подвозил дрова или пищу. Это - признак реванша. Это - попытка переписать историю под диктовку Кремля, - отметил Порошенко.

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Напомним, глава МВД Арсен Аваков резко раскритиковал руководство Государственного бюро расследований, которое вручило подозрение бывшему нардепу Татьяне Черновол. Ее обвинили в поджоге Офиса Партии регионов, а также в убийстве человека.

 

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Теги: Порошенко, Черновол, ГБР, Майдан
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Комментариев (5)
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ГyнВсемогущий    13.04.2020, 11:42
Оценка:  -1
ГyнВсемогущий
Все преступления совершённые во время Хyйдана не имеют срока исковой давности.Поэтому эти преступления должны быть расследованы,а совершившие эти преступления,должны быть наказаны по всей строгости Закона.
Teetotaler    13.04.2020, 11:21
Оценка:  -1
Teetotaler
Чья у власти, та и рулит! )))
КульныйПэрэць    13.04.2020, 10:46
Оценка:  -17
КульныйПэрэць
Если этот умалишённый алкоголик видел"титушек"и"бе ркутовцев",которые"били и расстреливали",почему их не осудили?Ведь этот свинорылый хyecoc имел всю полноту власти целых 5 лет.Или он и тогда уже был бухой и всё ему по-пьяни привиделось?
Kostos    13.04.2020, 10:54
Оценка:  +1
Kostos
Рог, пошло на xyй
Колишній-східняк    13.04.2020, 11:35
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Полнота власти - это у вашего Уйла. А у Порошенко не было даже большинства в Парламенте, не говоря уже о силовиках.
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