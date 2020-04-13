Дело Черновол: Порошенко обвинил ГБР во лжи

Порошенко детально прокомментировал дело против экс-нардепа Татьяны Черновол.

Пятый президент Украины, лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко прокомментировал уголовное дело против экс-нардепа Татьяны Черновол. По его мнению, это попытка переписать историю Майдана под диктовку Кремля.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Порошенко заявил, что "ГБР врет", когда заявляет о том, что на момент поджога офиса регионалов никаких убийств на улице Институтской и Крепостного переулка не было, поэтому Чорновол не могла отвлекать никого от совершения убийств, в том числе способом поджога офиса.

18 февраля 2014 года настоящее побоище в Мариинском парке началось не после обеда, а утром. Я тоже там был. Помогал раненым, которых били титушки и расстреливали беркутовцы, - написал Порошенко.

Далее политик обвинил Государственное бюро расследований во лжи и объяснил свою позицию.

Почему врет ГБР? Нынешняя власть сознательно отдала этот орган на откуп адвокату Януковича. Фактическим руководителем Государственного Бюро Репрессий, как называют его в народе, является Бабиков, который получал деньги от своего “ростовского” клиента. Поэтому уголовное дело против Татьяны Черновол - это попытка атаковать и перечеркнуть ценности, на которых держится наша независимость. Это - попытка устроить русское судилище над всеми участниками Майдана: от Героев Небесной сотни тем, кто подвозил дрова или пищу. Это - признак реванша. Это - попытка переписать историю под диктовку Кремля, - отметил Порошенко.

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Напомним, глава МВД Арсен Аваков резко раскритиковал руководство Государственного бюро расследований, которое вручило подозрение бывшему нардепу Татьяне Черновол. Ее обвинили в поджоге Офиса Партии регионов, а также в убийстве человека.

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