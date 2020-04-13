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В Украине 3102 случая коронавируса: обновленные данные Минздрава

Комментариев: 2
За сутки заразились 325 человек.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус зафиксирован:

  • Винницкая область - 194 случая;
  • Волынская область - 78 случаев;
  • Днепропетровская область - 60 случаев;
  • Донецкая область - 11 случаев;
  • Житомирская область - 94 случая;
  • Закарпатская область - 92 случая;
  • Запорожская область - 85 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 300 случаев;
  • Кировоградская область - 142 случая;
  • м. Киев - 495 случаев;
  • Киевская область - 216 случаев;
  • Львовская область - 124 случая;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Николаевская область - 5 случаев;
  • Одесская область - 69 случаев;
  • Полтавская область - 25 случаев;
  • Ровенская область - 125 случаев;
  • Сумская область - 74 случая;
  • Тернопольская область - 273 случая;
  • Харьковская область - 11 случаев;
  • Херсонская область - 31 случай;
  • Хмельницкая область - 22 случая;
  • Черновицкая область - 462 случая;
  • Черкасская область - 102 случая;
  • Черниговская область - 9 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 апреля 2020 в Центр поступило 704 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении на COVID-19.

Обновленные данные
Обновленные данные
МОЗ/Facebook

Напомним, в ВОЗ рассказали, что защищает от COVID-19 лучше, чем маски. Во Всемирной организации здравоохранения также заявили, что маска бесполезна, если не соблюдать другие методы защиты от COVID-19.

 

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Теги: коронавирус, вирус, Минздрав
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Комментариев (2)
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Яроcлав    13.04.2020, 11:12
Оценка:  +1
Яроcлав
Опубликуйте данные, сколько за время отведения войск Украинских военных погибло!!!!
Хватит вливать нам в уши понос!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
КульныйПэрэць    13.04.2020, 10:49
Оценка:  -18
КульныйПэрэць
Карантин в лучшем случае продлится до осени.Когда же будет пик заболеваний коронавирусом неизвестно.
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