В Украине 3102 случая коронавируса: обновленные данные Минздрава
По состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, коронавирус зафиксирован:
- Винницкая область - 194 случая;
- Волынская область - 78 случаев;
- Днепропетровская область - 60 случаев;
- Донецкая область - 11 случаев;
- Житомирская область - 94 случая;
- Закарпатская область - 92 случая;
- Запорожская область - 85 случаев;
- Ивано-Франковская область - 300 случаев;
- Кировоградская область - 142 случая;
- м. Киев - 495 случаев;
- Киевская область - 216 случаев;
- Львовская область - 124 случая;
- Луганская область - 3 случая;
- Николаевская область - 5 случаев;
- Одесская область - 69 случаев;
- Полтавская область - 25 случаев;
- Ровенская область - 125 случаев;
- Сумская область - 74 случая;
- Тернопольская область - 273 случая;
- Харьковская область - 11 случаев;
- Херсонская область - 31 случай;
- Хмельницкая область - 22 случая;
- Черновицкая область - 462 случая;
- Черкасская область - 102 случая;
- Черниговская область - 9 случаев.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 апреля 2020 в Центр поступило 704 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, в ВОЗ рассказали, что защищает от COVID-19 лучше, чем маски. Во Всемирной организации здравоохранения также заявили, что маска бесполезна, если не соблюдать другие методы защиты от COVID-19.
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Хватит вливать нам в уши понос!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!