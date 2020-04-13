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"За пределами здравого смысла": Стефанчук о "поправочном спаме" в Раде

Комментариев: 2
Вице-спикер Руслан Стефанчук рассказал, как в раде намерены бороться с "поправочным терроризмом".
Вице-спикер ВР Руслан Стефанчук
Вице-спикер ВР Руслан Стефанчук
Апостроф

В Верховной Раде подготовили четыре метода борьбы с так называемым "поправочным терроризмом", когда нардепы закидывают какой-либо законопроект тысячами поправок, чтобы сорвать голосование. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

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"Мы подготовили ряд предложений. Суть заключается в том, что такую деятельность следует признавать злоупотреблением правом народного депутата, а при наличии такого факта переходить к специальной процедуре рассмотрения законопроекта. И здесь вариантов несколько: голосовать в редакции комитета, или дать возможность народным депутатам и фракциям определиться с количеством поправок, которые они хотят внести", - сказал Стефанчук.

Вице-спикер отметил, что еще один вариант - ограничивать время на выступление.

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"Поэтому мы сейчас определяемся с чем мы будем идти, но я думаю, что как раз настало время, когда Верховной Раде нужно показать, что больше в украинском парламенте нет места бессмысленным поправкам, не имеющим ничего общего со здравым смыслом и только затягивающим время", - рассказал он.

Кроме того, в Раде планируют изменить требования к оформлению заявок.

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"Еще один вариант, который мы предлагаем: мы хотим повысить требования к оформлению поправок. Это будет отдельный законопроект, мы сейчас готовим его. Поскольку поправка депутата к закону - это реализация права его законодательной инициативы. И оформлена она должна быть таким образом, как депутат оформляет законопроект - с обоснованием мотивации, как он будет влиять на бюджет и так далее. Мы сейчас готовим такой комплекс, и я думаю, что в ближайшее время Верховная Рада обязательно проголосует изменения в регламент потому что пришло время это сделать", - заявил вице-спикер.

Стефанчук подчеркнул, что не видит смысла в попытках диалога с депутатами, которые "наклепали столько поправок, сколько они подали".

"Этот вопрос немножко за пределами здравого смысла и за пределами депутатской этики. Мне кажется, что мы просто должны найти законодательную меру пресечения, которая позволила бы раз и навсегда поставить точку, чтобы больше ни у одного депутата не было желания гоняться за количеством правок, а только лишь работать над их качеством, стимулируя качественную парламентскую дискуссию", - добавил Стефанчук. 

Напомним, по словам спикера ВР Дмитрия Разумкова, на рассмотрение 16 тысяч правок нужно более полугода.

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Теги: Руслан Стефанчук, рада, Парламент, Поправки
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Комментариев (2)
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Woodbrother    13.04.2020, 13:19
Оценка:  +20
Woodbrother
Рассмотрите поправки в турборежиме - 6000 поправок за 6 секунд. Вас научить как это делать ? Неужели забыли лето-осень прошлого года ?
ВосставшийИзБана    13.04.2020, 11:12
Оценка:  +21
ВосставшийИзБана
Ну так это же ваш спамер один внес более 6 000 поправок.
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