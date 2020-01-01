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Пожар в Чернобыле: Авиация сбросила 370 тонн воды

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В Чернобыльской зоне отчуждения не утихают лесные пожары.
В Зоне отчуждения продолжаются лесные пожары
В Зоне отчуждения продолжаются лесные пожары
EPA/UPG

По состоянию на понедельник, 13 апреля, в районе ЧАЭС спасатели продолжают тушить пожары. Горят травяной настил и лесная подстилка, пожар бушует в трех лесничествах - Корогодском, Котовском и Денисовецком. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

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“Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами. К тушению пожаров привлечено 366 человек и 88 единиц техники, из них от ГСЧС 307 человек личного состава и 63 единицы техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС, которыми 12 апреля осуществлено 143 сброса - 370 тонн воды)“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне продолжают тушение пожаров. Радиационный фон не превышает норму.

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Теги: Чернобыль, ГСЧС, ЧАЭС, Пожар, Зона отчуждения
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