Рада собирается на заседание: Разумков рассказал детали
Сегодня, 13 апреля, народные депутаты соберутся на внеочередное заседание.
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Об этом рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков в комментарии для “Сниданок с 1+1”.
По словам Разумкова, сегодня парламентарии будут голосовать без обсуждений почти за все вопросы повестки дня. Исключение составят законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год и проекты постановлений об отмене закона о рынке земли.
У меня было совещание с представителями депутатских фракций и групп на прошлой неделе, мы обсуждали и вопрос рассмотрения законопроектов на этом внеочередном заседании. Скорее всего, вопрос относительно внесения изменений в госбюджет будет обсуждаться и вопрос относительно проектов постановлений, заблокировавших подписание закона о рынке земли - тоже, возможно, будет обсуждаться, - сказал Разумков.
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Также он рассказал, что касается остальных вопросов, то предварительно парламентарии договорились голосовать без обсуждения - чтобы как можно быстрее их рассмотреть и принять.
Напомним, в Верховной Раде подготовили четыре метода борьбы с так называемым "поправочным терроризмом", когда нардепы закидывают какой-либо законопроект тысячами поправок, чтобы сорвать голосование.
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