Рада собирается на заседание: Разумков рассказал детали

Сегодня депутаты проголосуют за ряд важных законов.

Сегодня, 13 апреля, народные депутаты соберутся на внеочередное заседание.

Читай также: Министр финансов допускает смену глав таможни и наголовой

Об этом рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков в комментарии для “Сниданок с 1+1”.

По словам Разумкова, сегодня парламентарии будут голосовать без обсуждений почти за все вопросы повестки дня. Исключение составят законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год и проекты постановлений об отмене закона о рынке земли.

У меня было совещание с представителями депутатских фракций и групп на прошлой неделе, мы обсуждали и вопрос рассмотрения законопроектов на этом внеочередном заседании. Скорее всего, вопрос относительно внесения изменений в госбюджет будет обсуждаться и вопрос относительно проектов постановлений, заблокировавших подписание закона о рынке земли - тоже, возможно, будет обсуждаться, - сказал Разумков.

Читай также: Рада может 15 апреля рассмотреть закон о банках – СМИ

Также он рассказал, что касается остальных вопросов, то предварительно парламентарии договорились голосовать без обсуждения - чтобы как можно быстрее их рассмотреть и принять.

Напомним, в Верховной Раде подготовили четыре метода борьбы с так называемым "поправочным терроризмом", когда нардепы закидывают какой-либо законопроект тысячами поправок, чтобы сорвать голосование.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.