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Троих священников оштрафовали за скопление людей в Вербное воскресенье

Комментариев: 1
Некоторые священнослужители игнорируют правила карантина.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
molitvy.online

Правоохранители составили админштрафы на троих священников за нарушения правил карантина в Вербное воскресенье, 12 апреля. В полиции изучают материалы по еще 12 случаям. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал на своей странице в Twitter.

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“О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти - материалы изучаются. У нас свобода совести, но .. имейте же совесть!“ - отметил он.

Ранее стали известно, что Украинская православная церковь Московского патриархата проведет пасхальную службу во дворе Киево-Печерской лавры перед зданием храма.

В свою очередь, Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал украинцев оставаться дома в период пасхальных праздников.

 

Арсен Аваков/Twitter

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Теги: церковь, Аваков, штрафы, карантин, Вербное воскресенье
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    13.04.2020, 12:13
Оценка:  +9
Колишній-східняк
Жирные, упоротые московские попы.
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