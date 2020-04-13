Троих священников оштрафовали за скопление людей в Вербное воскресенье

Некоторые священнослужители игнорируют правила карантина.

Правоохранители составили админштрафы на троих священников за нарушения правил карантина в Вербное воскресенье, 12 апреля. В полиции изучают материалы по еще 12 случаям. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал на своей странице в Twitter.

Читай также: Варфоломей призвал христиан сидеть дома на Пасху

“О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти - материалы изучаются. У нас свобода совести, но .. имейте же совесть!“ - отметил он.



Ранее стали известно, что Украинская православная церковь Московского патриархата проведет пасхальную службу во дворе Киево-Печерской лавры перед зданием храма.



В свою очередь, Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал украинцев оставаться дома в период пасхальных праздников.

Арсен Аваков/Twitter

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.