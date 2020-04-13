Шмыгаль: Кабмин создаст 500 тыс рабочих мест для украинцев

Рабочие места должны быть созданы уже в мае.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует создать 500 тыс рабочих мест для украинских граждан. Он сказал, что данная задача поставлена на последний месяц весны. Об этом он рассказал в эфире программы “Свобода слова“.

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“Уже в мае задача стоит создать 500 тыс. новых рабочих мест, чтобы Украина не оказалась на пороге еще более глубокого экономического кризиса“, - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что данным вопросом будет заниматься Совет по вопросам экономического развития, который он сам возглавил, и заседание которого состоялось в пятницу, 10 апреля.

Напомним, ранее Шмыгаль представил команду по преодолению кризиса. Команда ведущих ученых и экономистов должна разработать план по преодолению последствий эпидемии.

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