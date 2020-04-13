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Шмыгаль: Кабмин создаст 500 тыс рабочих мест для украинцев

Комментариев: 2
Рабочие места должны быть созданы уже в мае.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Скриншот

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует создать 500 тыс рабочих мест для украинских граждан. Он сказал, что данная задача поставлена на последний месяц весны.  Об этом он рассказал в эфире программы “Свобода слова“. 

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“Уже в мае задача стоит создать 500 тыс. новых рабочих мест, чтобы Украина не оказалась на пороге еще более глубокого экономического кризиса“, - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что данным вопросом будет заниматься Совет по вопросам экономического развития, который он сам возглавил, и заседание которого состоялось в пятницу, 10 апреля.

Напомним, ранее Шмыгаль представил команду по преодолению кризиса. Команда ведущих ученых и экономистов должна разработать план по преодолению последствий эпидемии. 

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Теги: Шмыгаль, Украина, Рабочие места, Коронавирус
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Комментариев (3)
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SINOBI-LIFE    13.04.2020, 13:13
Оценка:  +2
SINOBI-LIFE
Шлепар как и ЗЁ снова языком мешки ворочает,проходили уже!!!
knev    13.04.2020, 12:31
Оценка:  0
knev
Говорить одно. Где найти для этого ресурсы? Вернее ресурсы есть.Кто это позволит сделать? Ресурсы есть но нужны прямые действия государст органов.
Woodbrother    13.04.2020, 12:46
Оценка:  +7
Woodbrother
Какой реакции вы ждете от полоумных клоунов ?
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