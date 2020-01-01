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В Закарпатье COVID-19 заболел работник областной госадминистрации

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В регионе 92 случая заражения, один человек выздоровел, четверо умерли.
В Закарпатье коронавирус нашли в ОГА
В Закарпатье коронавирус нашли в ОГА
Закарпатская ОГА/Фейсбук

По состоянию на 9:00 13 апреля в Закарпатской области подтверждены 92 случая COVID-19. Об этом сообщает Закарпатская областная государственная администрация.

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“92-м лицам установлен диагноз COVID-19, 14 из которых - медицинские работники“, - указывается в сообщении.

Среди заболевших - 4 летальных случая, в том числе один врач. Также был подтвержден один случая выздоровления от коронавирусной инфекции.

Кроме того, коронавирус был подтвержден у штатного работника Закарпатской областной государственной администрации. При этом отмечается, что человек находится в отпуске еще с 1 апреля. С руководством области данный сотрудник прямых контактов не имел.

Напомним, в Украине 3102 случая коронавируса: обновленные данные Минздрава. За сутки заразились 325 человек.

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Теги: Закарпатье, Закарпатская область, Закарпатская ОГА, коронавирус
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