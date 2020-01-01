Можно ли купить тест на коронавирус в аптеке - СМИ

Журналисты узнали, можно ли самостоятельно купить тест на коронавирус.

В аптеках Киеве появились экспресс-тесты на коронавирус, несмотря на заявление мэра столицы Виталия Кличко, что это невозможно.

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Об этом сообщает Bihus.info.

На очередном брифинге 10 апреля Виталий Кличко заявил, что купить в аптеке тест на коронавирус и сделать его самостоятельно в домашних условиях невозможно.

Купить тест на коронавирус и сделать его самостоятельно невозможно. Экспресс-тесты делают только врачи в медучреждениях столицы. Для пациентов с симптомами заболевания медики должны сделать сначала экспресс-тест на коронавирус, если экспресс-тест положительный, врачи берут образец для ПЦР-теста, то есть уже для лабораторного исследования. Экспресс-тестов, с помощью которых предварительно устанавливают диагноз, более 13000, - сказал Кличко.

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Между тем, того же 10 апреля главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге заявил, что в аптеках страны вскоре появятся экспресс-тесты на коронавирус. Их смогут купить все, кто чувствует симптомы коронавируса.

Аптеки могут сегодня закупать экспресс-тест-системы, частные лаборатории могут закупать тест-системы, если они соответствуют требованиям биологической безопасности и имеют право работать с возбудителем второго класса патогенности - никто не запрещает проводить им эти исследования, - сказал Ляшко.

Журналисты издания проверили, можно ли на практике купить и сделать экспресс-тест на коронавирус. Благодаря сервису быстрого онлайн поиска медпрепаратов, удалось найти 27 предложений тест-наборов для быстрого обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 в аптеках разных городов. Журналисты позвонили в большинство аптек - почти во всех тест есть в наличии. Стоимость колеблется от 390 до 625 гривен. Также экспресс-тест можно провести в частной клинике.

Для проведения экспресс-теста у человека забирают капиллярную или венозную кровь. Экспресс-тест выявляет лишь косвенные признаки вируса, поскольку работает с антителами - это белковые соединения, которые вырабатывает организм в ответ на вирус, рассказал врач-анестезиолог, эксперт Минздрава Сергей Дубров.

Он отметил, что экспресс-тестирование информативно только через 5-6 дней после заражения вирусом. И добавляет, что не стоит пытаться без серьезных на то оснований срочно тестировать себя и родственников.

Напомним, в Украине коронавирусом заразились 530 медработников и 201 ребенок. Появились детали сегодняшнего брифинга Минздрава.

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