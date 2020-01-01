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В жутком ДТП в Днепре по вине пьяного водителя погибли двое

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В аварии пострадали три автомобиля, один из которых превратился в груду металла.
В жутком ДТП в Днепре по вине пьяного водителя погибли двое
© dp.npu.gov.ua
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В жутком ДТП в Днепре по вине пьяного водителя погибли двое
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Вечером, 12 апреля, в Днепре произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в котором погибли двое людей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

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Как сообщается, на ул. Набережная Победы водитель автомобиля Mercedes Benz в состоянии алкогольного опьянения въехал в автомобиль Daewoo Nexia, который стоял на красном сигнале светофора. В результате столкновения автомобиль Daewoo по инерции столкнулся с автомобилем Skoda Superb, который стоял впереди него. От полученных травм водитель Daewo и его пассажирка погибли.

Правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. Водителя задержали.

Напомним, в Киеве Skoda Octavia насмерть сбила пешехода. Погибший перебегал дорогу в неположенном месте. По данным СМИ, в аварии участвовал автомобиль с номерами МВД.

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Теги: ДТП, смерть, Днепр, пьяное вождение
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