Киево-Печерскую Лавру закрывают на карантин из-за массового заражения

Главный религиозный центр столицы оказался эпицентром новых заражений.

В Киево-Печерской лавре в сутки зафиксировали 63 случая заражения коронавируса SARS-CoV-2. В этой связи святыню закрывают на карантин, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы. Киевский градоначальник также призвал правоохранителей проконтролировать соблюдение этого решения.

Из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, шестьдесят три в Киево-Печерской лавре, - говорится в сообщении.

По словам Кличко, 13 апреля в Лавру направят мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования.

Напомним, троих священников оштрафовали за скопление людей в Вербное воскресенье. Некоторые священнослужители игнорируют правила карантина.

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