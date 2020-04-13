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Киево-Печерскую Лавру закрывают на карантин из-за массового заражения

Комментариев: 3
Главный религиозный центр столицы оказался эпицентром новых заражений.
Киево-Печерская Лавра
Киево-Печерская Лавра
wikipedia.org

В Киево-Печерской лавре в сутки зафиксировали 63 случая заражения коронавируса SARS-CoV-2. В этой связи святыню закрывают на карантин, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы. Киевский градоначальник также призвал правоохранителей проконтролировать соблюдение этого решения.

Из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, шестьдесят три в Киево-Печерской лавре, - говорится в сообщении.

По словам Кличко, 13 апреля в Лавру направят мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования.

Напомним, троих священников оштрафовали за скопление людей в Вербное воскресенье. Некоторые священнослужители игнорируют правила карантина.

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Теги: коронавирус, Кличко, Киев, Киево-Печерская Лавра, карантин
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Комментариев (3)
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Woodbrother    13.04.2020, 13:11
Оценка:  +3
Woodbrother
Хорошо, что успели до Пасхи. А то москвопопы хотели на праздник устроить там массовое заражение КОВИДом-19.
Колишній-східняк    13.04.2020, 12:50
Оценка:  +8
Колишній-східняк
Жди теперь крестных ходов и молебен МП по всей Украине...
korvin_ral    13.04.2020, 12:47
Оценка:  +10
korvin_ral
Неужели додумались ?
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