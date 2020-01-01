В ПУМБе предложили эффективную защиту от аферистов

Банк предлагает застраховать карточные счета украинцев.

ПУМБ с 3 апреля предлагает своим клиентам услугу “Защита от мошенников“*. Страховка охватывает самые распространенные виды мошенничества с карточными счетами и распространяется на всех владельцев дебетовой карты « всеКАРТА ».

Страховой лимит составляет 20 тысяч гривен. Всего за 200 гривен в год, а именно столько составляет стоимость подключения услуги, клиент получит гарантию на компенсацию в течение 15 дней похищенной мошенниками с карточного счета суммы в пределах лимита страховки.

Страховка распространяется на счет клиента. То есть, если к счету привязано сразу несколько карт, услуга «Защита от мошенников» будет покрывать их все. Преимуществом продукта «Защита от мошенников» является единственный лимит страхового покрытия по всем видам мошенничества. Это значит, что при наступлении любого страхового случая, предусмотренного услугой, клиент может получить максимальную компенсацию в рамках страхового лимита, то есть 20 тысяч гривен. Это позволяет максимально защитить клиента от любого вида мошенничества.

«Работая над услугой «Защита от мошенников», мы собрали лучшие рыночные практики. Например, наша страховка не имеет франшизы при наступлении страховых случаев. Это значит, если клиент все же стал жертвой мошенников, и сумма ущерба не превышает максимального страхового лимита в 20 тысяч гривен, страховка позволит полностью вернуть украденные средства. Также «Защита от мошенников» не содержит сублимитов на ряд страховых случаев: то есть, независимо от того, какой вид страхового случая наступил, сумма 20 тысяч гривен полностью покрывает все виды мошенничества. Нам важно, чтобы клиенты, которые выбирают ПУМБ своим банком, знали, что их средства в безопасности», - прокомментировал начальник отдела банковского страхования продуктов розничного бизнеса ПУМБ Вячеслав Мелихов.

Страховка распространяется на все основные виды социальной инженерии - то есть, комплекса мошеннических действий, основная цель которых - получить доступ к средствам потерпевших, а именно:

Незаконная оплата с карточного счета в торгово-сервисной сети утраченной или украденной картой - мошенники оплачивают покупки утраченной / украденной картой

Скимминг - накладка на банкомате, с помощью которой считываются данные карты

Незаконные операции в Интернет / мобильном банкинге - операции со счетами клиента третьими лицами без платежной карты с помощью SMS - команд или приложения «SMS - банкинг»

Оплата с карты без подтверждения SMS-пароля - использование третьими лицами карты клиента без его физического присутствия, то есть использование только данных карты и данных клиента

Фишинг - вид интернет-мошенничества, когда мошенники вводят пользователей в заблуждение, например, представляясь работниками банка, с целью получения конфиденциальной информации

Фарминг - замаскированные поддельные сайты, которые очень схожи с оригинальными. Переходя на них клиент рискует передать свои личные данные карты мошенникам

Вишинг - телефонное мошенничество, когда мошенники выманивают реквизиты банковских карт или другой конфиденциальной информации, или принуждают к переводу средств на карту воров

«Почти миллион украинцев получают через ПУМБ свою заработную плату. Большинство из них пользуются депозитными и кредитными программами, приложением ПУМБ Online или просто хранят деньги на карточном счете, понимая, что это безопаснее чем кошелек или «под матрасом». Для того, чтобы наши клиенты спали еще спокойнее, мы вместе с нашими партнерами ввели новую услугу «Защита от мошенников» именно для того, чтобы наши клиенты при любой ситуации знали, что их средства надежно защищены как банком, так и дополнительно страховой комапнией», - прокомментировал директор департамента продаж и развития розничного бизнеса ПУМБ Александр Щербаха.

Оформить услугу можно в отделениях банка. В ближайшее время заказать страхование от мошенников можно будет также в телефонном режиме.

Чтобы получить компенсацию при наступлении страхового случая, необходимо:

Заблокировать карту в случае подозрении на мошенничество

Связаться с киберполицией и сообщить о факте мошенничества (получить номер, по которому зарегистрировано обращение)

Обратиться в ПУМБ, написать заявление о несанкционированной транзакции, а также заявление в страховую компанию о факте мошенничества.

* услуги страхования предоставляются страховой компанией ВУСО

Клієнти ПУМБ зможуть оформити страховку від шахрайства по картковим рахункам

ПУМБ з 3 квітня пропонує своїм клієнтам послугу «Захист від шахраїв»*. Страховка охоплює найпоширеніші види шахрайства з картковими рахунками та поширюється на всіх власників дебетової картки «всеКАРТА».

Страховий ліміт складає 20 тисяч гривень. Всього за 200 гривень на рік, а саме стільки складає вартість підключення послуги, клієнт отримає гарантію на компенсацію протягом 15 днів викраденої шахраями з карткового рахунку суми в межах ліміту страховки.

Страховка поширюється на рахунок клієнта. Тобто, якщо до рахунку прив’язано одразу декілька карток, послуга «Захист від шахраїв» буде покривати їх усі. Перевагою продукту «Захист від шахраїв» є єдиний ліміт страхового покриття по всім видам шахрайських дій. Це значить, що при настанні будь якого страхового випадку, передбаченого послугою, клієнт може отримати максимальну компенсацію в рамках страхового ліміту, тобто 20 тисяч гривень. Це дозволяє максимально захистити клієнта від будь-якого виду шахрайства.

«Працюючи над послугою «Захист від шахраїв», ми зібрали найкращі ринкові практики. Наприклад, наша страховка не має франшизи при настанні страхових випадків. Це значить, якщо клієнт все ж став жертвою шахраїв, і сума збитку не перевищує максимального страхового ліміту в 20 тисяч гривень, страховка дозволить повністю повернути вкрадені кошти. Також «Захист від шахраїв» не містить сублімітів на ряд страхових випадків: тобто, незалежно від того, який вид страхового випадку настав, сума 20 тисяч гривень повністю покриває всі види шахрайства. Нам важливо, щоб клієнти, які обирають ПУМБ своїм банком, знали, що їхні кошти в безпеці», - прокоментував начальник відділу банківського страхування продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ В’ячеслав Меліхов.

Страховка поширюється на всі основні види соціальної інженерії – тобто, комплексу шахрайських дій, основна мета яких – отримати доступ до коштів потерпілих, а саме:

Незаконна оплата з карткового рахунку в торгівельно-сервісній мережі за втраченою або вкраденою карткою – шахраї оплачують покупки втраченою/вкраденою карткою

Скімінг – накладка на банкоматі, за допомогою якої зчитуються дані картки

Незаконні операції в Інтернет/мобільному банкінгу – операції з рахунками клієнта третіми особами без платіжної картки за допомогою SMS-команд або додатка «SMS – банкінг»

Оплата з картки без підтвердження SMS-пароля – використання третіми особами картки клієнта без його фізичної присутності, тобто використання тільки даних картки і даних клієнта

Фішинг – різновид інтернет-шахрайства, коли шахраї вводять користувачів в оману, наприклад, представляючись працівниками банку, з метою отримання конфіденційної інформації

Фармінг – замасковані підробні сайти, які дуже подвбні з оригінальними. Переходячи на них, клієнт ризикує передати свої персональні дані та дані картки шахраям

Вішинг – телефонне шахрайство, коли шахраї виманюють реквізити банківських карток або іншу конфіденційну інформацію та примушують переказувати кошти на картку злодіїв

«Майже мільйон українців отримують через ПУМБ свою заробітну платню. Більшість з цих клієнтів користуються депозитними та кредитними програмами, застосунком ПУМБ Online або ж просто зберігають гроші на картковому рахунку, розуміючи, що це безпечніше ніж гаманець або «під матрацом». Для того, щоб наші клієнти спали ще спокійніше, ми разом з нашими партнерами запровадили нову послугу «Захист від шахраїв» саме для того, щоб наші клієнти при будь якій ситуації знали, що їхні кошти надійно захищені як банком, так і додатково страховою компанією», - прокоментував директор департаменту продажу та розвитку роздрібного бізнесу ПУМБ Олександр Щербаха.

Оформити послугу можна у відділеннях банку. Найближчим часом замовити страхування від шахраїв можна буде також в телефонному режимі.

Щоб отримати компенсацію у разі настання страхового випадку, потрібно:

Заблокувати картку при виникненні підозри на шахрайство

Звернутися до кіберполіції та повідомити про факт шахрайства (отримати номер, за яким зареєстровано звернення)

Звернутися в ПУМБ, написати заяву про несанкціоновану транзакцію, а також заяву до страхової компанії про факт шахрайства.

*послуги страхування надаються страховою компанією ВУСО

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине