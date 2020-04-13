Под Одессой полицейского избили из-за медицинской маски

Работник полиции сделал замечание группе лиц, находившихся возле магазина без масок. Это спровоцировало агрессию.

В Беляевском районе Одесской области мужчина избил сотрудника полиции из-за сделанного замечания об отсутствии медицинской маски. Об этом заявили в облуправлении Нацполиции.

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Там рассказали, что во время патрулирования правоохранитель сделал замечание группе лиц, находившихся возле магазина без защитных масок.

В это же время туда подъехал 23-летний правонарушитель и, выйдя из автомобиля, ударил несколько раз полицейского в лицо, — говорится в сообщении.

В результате нападения патрульный был госпитализирован в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

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В свою очередь злоумышленник на данное время задержан. В отношении него начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировано 325 новых случаев Covid-19, общее число зараженных — 3102 человек. Жертвами коронавируса стали уже 93 заболевших, 97 пациентов выздоровели.

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