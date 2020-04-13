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Под Одессой полицейского избили из-за медицинской маски

Комментариев: 2
Работник полиции сделал замечание группе лиц, находившихся возле магазина без масок. Это спровоцировало агрессию.
Под Одессой избили копа
Под Одессой избили копа
adm-pl.gov.ua

В Беляевском районе Одесской области мужчина избил сотрудника полиции из-за сделанного замечания об отсутствии медицинской маски. Об этом заявили в облуправлении Нацполиции.

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Там рассказали, что во время патрулирования правоохранитель сделал замечание группе лиц, находившихся возле магазина без защитных масок.

В это же время туда подъехал 23-летний правонарушитель и, выйдя из автомобиля, ударил несколько раз полицейского в лицо, — говорится в сообщении.

В результате нападения патрульный был госпитализирован в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

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В свою очередь злоумышленник на данное время задержан. В отношении него начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировано 325 новых случаев Covid-19, общее число зараженных — 3102 человек. Жертвами коронавируса стали уже 93 заболевших, 97 пациентов выздоровели.

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Теги: Одесская область, маски, патрульные, полицейские, карантин
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Комментариев (2)
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meglj    13.04.2020, 13:10
Оценка:  0
meglj
Наконец-то народ встаёт с колен
Letohradek    13.04.2020, 13:08
Оценка:  +2
Letohradek
Странный полицейский ... или был без оружия? В США, нападавший, в лучшем случае, получил бы дырку в ноге!
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