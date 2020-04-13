Под Тернополем коронавирусом заболели староверы, отрицающие медицину

Заболели 14 человек.

В Тернопольской области зафиксировано 14 новых случаев коронавируса. Заболели староверы в селе Космырин, которые более известны как "кашкетники" или амиши.

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Об этом стало известно из оперативной информации о заболеваемости в Тернопольской области за 12 и 13 апреля.

Вчера, в селе выявили сразу 13 инфицированных коронавирусом, а в понедельник - добавился еще один случай.

К слову, этих представителей протестантской секты "кашкетников" также называют украинскими амишами. Все они имеют многодетные семьи, тесно общаются между собой и отрицают блага цивилизации, в том числе и медицинскую помощь.

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Напомним, в Тернополе от коронавируса вылечилась трехмесячная девочка. Сегодня из Тернопольской инфекционной детской больницы выписывают трехмесячную девочку из Кременецкого района, которая в тяжелом состоянии поступила в медицинское учреждение с диагнозом COVID-19.

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