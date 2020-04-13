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Под Тернополем коронавирусом заболели староверы, отрицающие медицину

Комментариев: 6
Заболели 14 человек.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
tsn.ua

В Тернопольской области зафиксировано 14 новых случаев коронавируса. Заболели староверы в селе Космырин, которые более известны как "кашкетники" или амиши.

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Об этом стало известно из оперативной информации о заболеваемости в Тернопольской области за 12 и 13 апреля.

Вчера, в селе выявили сразу 13 инфицированных коронавирусом, а в понедельник - добавился еще один случай. 

К слову, этих представителей протестантской секты "кашкетников" также называют украинскими амишами. Все они имеют многодетные семьи, тесно общаются между собой и отрицают блага цивилизации, в том числе и медицинскую помощь.

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Напомним, в Тернополе от коронавируса вылечилась трехмесячная девочка. Сегодня из Тернопольской инфекционной детской больницы выписывают трехмесячную девочку из Кременецкого района, которая в тяжелом состоянии поступила в медицинское учреждение с диагнозом COVID-19.

 

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Теги: Тернополь, коронавирус, вирус
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Комментариев (7)
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Vixerunt    13.04.2020, 14:40
Оценка:  +3
Vixerunt
Там по 11 детей в семье, так что все не вымрут; такие категории людей которые ушли от цивилизации есть по всей земле.
rafa84    13.04.2020, 14:24
Оценка:  +4
rafa84
ПРАВИЛЬНО ПИСАТЬ НЕ "СТАРОВЕРЫ", А "ДОЛБОЕБЫ" !!!
poputchikkm    13.04.2020, 14:16
Оценка:  -1
poputchikkm
Они то его где надыбали...
СтальнаяКрыса    13.04.2020, 14:16
Оценка:  +5
СтальнаяКрыса
Лечить их не надо, да они и сами не захотят. Чем больше их умрёт, тем лучше.
Kostos    13.04.2020, 14:47
Оценка:  0
Kostos
шо за бред? почему лучше? чем они опасны?
igl-1970    13.04.2020, 14:15
Оценка:  0
igl-1970
естественный отбор
Maezztro    13.04.2020, 14:14
Оценка:  -22
Maezztro
Хороните их в лесу в братской могиле.Или в болоте топите.Это их выбор,им за него и нести ответственность.
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