В Зоне ЧАЭС выгорел сверхрадиоктивный Рыжий лес: Припять под угрозой

Пожары затронули одну из самых опасных локаций в Зоне отчуждения и могут перекинуться на город-призрак Припять.

Ситуация с пожарами в Зоне отчуждения вокруг ЧАЭС остается сложной. Сейчас пожарные стремятся не допустить перебрасывания огня на город Припять. Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

Читай также: Воздух Киева стал самым грязным в мире

По его словам, сейчас борьба с пожаром происходит путем локализаций: пока горит одна территория леса, пожарные распахивают и заливают водой другую часть леса, чтобы на нее не перешел пожар. Однако эффективность этих действий оказывается не очень высокой.

Там сейчас довольно сильный ветер, он разносит искры. Уже сгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса. Он прямо на запад от ЧАЭС. Там выгорела трава, деревья при этом обгорают на несколько метров. Поэтому если, например, посмотреть с дрона, то сгоревший лес не очень отличается от несгоревшего. Но травяная подстилка полностью выгорела и эта подстилка поднимает радиацию в воздух, - рассказал Емельяненко.

Читай также: Пожар в зоне ЧАЭС нанес огромный ущерб

Также он сообщил, что сейчас пожарные дежурят в поселке Янов и контролируют, чтобы огонь не перешел через дорогу на территорию одноименной железнодорожной станции.

Там рукой подать до Припяти. А если загорится Припять, то Украина потеряет локацию национального масштаба, которая еще десятки лет привлекала бы иностранных туристов и поднимала бы экономику. Я не понимаю, как они в этом случае смогут остановить огонь, если они не могут его остановить в поле, - посетовал Емельяненко.

Для справки. Рыжий лес — около 202 км² деревьев, прилегающих к Чернобыльской АЭС, принявших на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время взрыва реактора в 1986 году. Высокая доза поглощённой радиации привела к гибели деревьев (преимущественно сосен) и окрашиванию их в буро-красный цвет, которое произошло в течение 30 минут после взрыва. Во время работ по дезактивации территории лес был снесён бульдозерами и захоронен. Однако на этом месте естественным путем выросли новые деревья.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения не утихают лесные пожары. Спецавиация заливает огонь тоннами воды.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.