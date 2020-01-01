Статую Христа в Рио “одели” в халат врача

Появились новые впечатляющие фото.

Знаменитую статую Христа-Искупителя на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро специально “одели“ в халат врача в знак солидарности с работниками сферы здравоохранения, которые борются с коронавирусом.

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Об этом сообщили ABC News на своей странице в Twitter.

По словам архиепархии Рио, специальная пасхальная церемония должна передать “послание надежды и ободрения в этот деликатный момент мировой пандемии“.

Таким образом организаторы акции поблагодарили всей врачей мира. Кроме того, на статуе появилось слово “спасибо“ на нескольких языках, включая португальский, испанский, английский, немецкий, итальянский, китайский, французский, арабский и русский.

Это послание надежды в непростой период мировой пандемии, - заявил архиепископ Рио-де-Жанейро, кардинал Орани Жуан Темпеста.

Напомним, накануне в Рио статую Христа подсветили флагами стран, где бушует коронавирус. Власти Бразилии поддержали страны, которые борются с вирусом COVID-19.

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