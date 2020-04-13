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“Идем на поправку: Нардеп Скороход рассказала о лечении от коронавируса

Комментариев: 2
Она с ребенком уже практически выздоровела.
Анна Скороход
Анна Скороход
УП

Инфицированные коронавирусом депутат Анна Скороход и ее младенец уже на протяжении 10 дней находятся в инфекционном отделении 1-й клинической больницы столицы. 

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Детали своего лечения нардеп рассказала в комментарии 24 каналу.

Чувствуем себя гораздо лучше, идем на поправку. Ярко выраженных симптомов нет, - сказала депутат.

По словам Скороход, сегодня им проведут 4 тестирование. Результаты всех предыдущих тестов были положительными.

Мне продолжают давать антибиотики и я принимаю "Лопинавир" уже несколько дней, поэтому я надеюсь, что будет результат отрицательный. Ребенку также давали антибиотики, сейчас уже прекратили, потому показатели уже лучше. Сейчас продолжаем симптоматическое лечение, - сказала Скороход.

Она отметила, что условия в больнице нормальные, а также поблагодарила врачей.

Напомним, нардепа, который поборол коронавирус, снова экстренно госпитализировали. Сергей Вельможный снова оказался в больнице.

 

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Теги: Скороход, коронавирус, вирус
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Комментариев (2)
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rafa84    13.04.2020, 16:02
Оценка:  +1
rafa84
ТАКИХ ШЛЮХ УТИЛИЗИРОВАТЬ, А НЕ ЛЕЧИТЬ НАДО !!!
kapablankas    13.04.2020, 15:37
Оценка:  -4
kapablankas
ще одна підстилка петі
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