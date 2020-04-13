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7 тысяч украинцев теряют работу каждый день: статистика

Комментариев: 1
Причина массовой безработицы - карантин.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

На фоне введенных карантинных мер из-за распространения коронавируса в Украине резко увеличилось число безработных граждан.

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Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил пресс-центр Государственной службы занятости.

По данным ведомства, за неделю в Украине потеряли работу приблизительно 36,2 тыс. граждан. Сегодня в стране 387,5 тыс. лиц без работыю

По состоянию на 13 апреля количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 387,5 тыс. лиц, что на 70 тыс., или на 22%, больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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В Государственной службе занятости отметили, что наибольшее число безработных регистрируется в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях. В среднем на прошлой неделе статус безработного получали около 7 тыс. граждан в день.

Напомним, стать на учет в Центр занятости и получить помощь по безработице можно онлайн. Для этого необходимо отправить на электронную почту выбранного филиала базовый пакет документов.

 

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Теги: безработица, карантин, работа
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Комментариев (1)
Maezztro    13.04.2020, 16:06
Оценка:  -20
Maezztro
В этот кремлёвский фейк не стоит верить.Бигмир окончательно лёг под Путина.Это ужасный ужас.
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