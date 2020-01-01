Новым главой Закарпатской ОГА станет генерал контрразведки СБУ - СМИ

Закарпатскую область может возглавить экс-глава департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Кабинет министров утвердил кандидатуру генерал-майора СБУ Алексея Петрова на должность главы Закарпатской ОГА. Об этом, ссылаясь на собственные источники, написал на своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.

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С 2019 года Петров был главой Управления СБУ в Кировоградской области. По информации журналиста, назначение Петрова в ОГА лоббировал руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов.



После того как Кабмин подал кандидатуру главы ОГА, назначить его на должность своим указом может президент.



Справка

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Алексей Петров занимал должность руководителя Департамента контрразведки СБУ с 2017 по 2019 год. 27 августа 2019 года он был уволен, и одновременно назначен главой Управления СБУ в Кировоградской области.



Петров имеет звание Заслуженного юриста Украины. Кроме того, он является доктором юридических наук, директором учебно-научного института СБУ. В 2015 году был награжден Орденом Даниила Галицкого за участие в боевых действиях на востоке Украины.

Напомним, в Закарпатье COVID-19 заболел работник ОГА.

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