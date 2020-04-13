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“Слуга” Аристов приехал в Раду на Volvo ХС без маски

Комментариев: 2
Журналисты словили нардепа на нарушении карантинных мер.
Депутат приехал в Раду без маски
Депутат приехал в Раду без маски
t.me/legitimniy

Народный депутат от партии “Слуга народа” прибыл на заседание Верховной Рады на внедорожнике марки Volvo ХС. 

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Об этом сообщает Telegram-канал “Легитимный”.

Более того, Аристов прибыл в здание Рады вместе с новым министром финансов Сергеем Марченко. Журналисты обратили внимание на то, что нардеп и министр не придерживаются правил карантина. В парламент они приехали без средств индивидуальной защиты.

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К слову, всего в Раду приехали 357 народных депутатов.

Напомним, Гончарук и Шабунин гуляют по набережной Киева без масок. Политиков без масок заметили активисты.

 

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Теги: Аристов, депутат, карантин
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Комментариев (2)
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ШтормЗайцев    13.04.2020, 17:07
Оценка:  +5
ШтормЗайцев
Как стремительно богатеют слуги народа. В стране клоунская разруха, а клоуны все жирнее и жирнее.
meglj    13.04.2020, 16:42
Оценка:  -1
meglj
Пан в маске вы смешны ! Челядь всю одели в маски
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