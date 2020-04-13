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Кернес призвал провести акцию “Безсмертный полк” на балконах

Комментариев: 13
Харьковский мэр снова отличился выходкой.
Геннадий Кернес
Геннадий Кернес
facebook.com/gennadykernes

Скандальный мэр Харькова Геннадий Кернес призвал жителей города провести акцию “Безсмертный полк” 9 мая на балконах.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кернес заявил, что город готовился к масштабному празднованию 75-летия Победы. Между тем, в условиях карантина все может сорваться.

Призываю всех, кому дороги и День Победы, и память ваших великих предков, которые этот день “приближали, как могли”, присоединиться к акции “Полк Бессмертной Победы” не выходя из дома.

Я призываю вас 9-го мая, ровно в 12:00 выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту Молчания, Памяти и Благодарности их подвигу.

Если ситуация с карантином и чрезвычайной ситуацией в стране изменится к лучшему до Дня Победы, уверен, что мы успеем организовать и провести шествие “Полка Бессмертной Победы” так, как мы планировали, - написал Кернес.

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К слову, “Безсмертный полк” - это шествие с портретами убитых на войне родственников. Между тем, теперь те самые портреты можно купить в сувенирных лавках. Эта акция масштабно проводится в РФ и постсоветских странах.

Напомним, Кернес отличился заявлением о коронавирусе в Италии. Скандальный мэр Харькова Геннадий Кернес отличился циничным высказыванием о работе общественного транспорта в охваченной коронавирусом Италии.

 

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Теги: Кернес, Харьков, Безсмертный полк, День Победы
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Комментариев (13)
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Потому_что    13.04.2020, 19:14
Оценка:  +2
Потому_что
Запишите это в диагноз.
Vodavozz    13.04.2020, 19:11
Оценка:  -3
Vodavozz
Пожелаем же всей Украиной харьковским фашистам(и не только харьковским),потомкам полицаев и гитлеровцев проигравших войну,пройтись зигующей толпой 9 мая по улицам своих городов.А затем передохнуть от коронавируса и сопутствующих болезней в течении месяца.
Doriаn_    13.04.2020, 19:15
Оценка:  +1
Doriаn_
У вас победобесие протекает в очень острой форме.
Хулиганка*    13.04.2020, 18:51
Оценка:  -9
Хулиганка*
поддержим!!!
Doriаn_    13.04.2020, 19:11
Оценка:  +3
Doriаn_
Маразм не нужно поддерживать. Его надо лечить.
Doriаn_    13.04.2020, 19:11
Оценка:  +3
Doriаn_
Маразм не нужно поддерживать. Его надо лечить.
Graddfeydd    13.04.2020, 18:41
Оценка:  +9
Graddfeydd
Деды на палках балконные, карантинные.

Размахивать дедами с балконов и хором петь песню "Хотят ли русские войны?".
Doriаn_    13.04.2020, 19:10
Оценка:  +2
Doriаn_
"Хотят , хотят, хотят ......." да они без убийств просто жить не могут.
Арсений_Авакян    13.04.2020, 18:34
Оценка:  +3
Арсений_Авакян
Балконный полк.
Doriаn_    13.04.2020, 18:31
Оценка:  +7
Doriаn_
Какой то эксгибиционизм однако. Натяни своего деда на палочку так, что бы это видели другие. Капец
w@rning!    13.04.2020, 18:04
Оценка:  -13
w@rning!
«Выходки»-это фекальное шествие Западенских рагулей-нацистов,безсмертный полк вполне мирное шествие в память о настоящих героях. ,и кстати проводится оно в Европе И США тоже , сомневающимся Гугл в помощь.
Shiko    13.04.2020, 18:18
Оценка:  +11
Shiko
Ну, кому герои, а кому и нет. Памятник коневу в Праге тому прямое доказательство))). Это раз. "Фекальное шествие", как ты пишешь, с давних пор проводят в Керчи на день поебды. Это два. Слово "бессмертный" пишется с буквой "с". Это три. Садись, двойка!
solani    13.04.2020, 18:03
Оценка:  -23
solani
Ок!!!!!!!!!!!!!!!!!
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