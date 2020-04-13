Кернес призвал провести акцию “Безсмертный полк” на балконах

Харьковский мэр снова отличился выходкой.

Скандальный мэр Харькова Геннадий Кернес призвал жителей города провести акцию “Безсмертный полк” 9 мая на балконах.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кернес заявил, что город готовился к масштабному празднованию 75-летия Победы. Между тем, в условиях карантина все может сорваться.

Призываю всех, кому дороги и День Победы, и память ваших великих предков, которые этот день “приближали, как могли”, присоединиться к акции “Полк Бессмертной Победы” не выходя из дома.

Я призываю вас 9-го мая, ровно в 12:00 выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту Молчания, Памяти и Благодарности их подвигу. Если ситуация с карантином и чрезвычайной ситуацией в стране изменится к лучшему до Дня Победы, уверен, что мы успеем организовать и провести шествие “Полка Бессмертной Победы” так, как мы планировали, - написал Кернес.

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К слову, “Безсмертный полк” - это шествие с портретами убитых на войне родственников. Между тем, теперь те самые портреты можно купить в сувенирных лавках. Эта акция масштабно проводится в РФ и постсоветских странах.

Напомним, Кернес отличился заявлением о коронавирусе в Италии. Скандальный мэр Харькова Геннадий Кернес отличился циничным высказыванием о работе общественного транспорта в охваченной коронавирусом Италии.

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