Депутаты разблокировали подписание закона о рынке земли

Все постановления об отмене закона были рассмотрены и отклонены депутатским корпусом парламента.

Верховная Рада Украины отклонила все 13 постановлений об отмене голосования за введение рынка сельскохозяйственной земли. Соответствующие голосования состоялись в понедельник, 13 апреля.

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В ночь на 31 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о рынке сельскохозяйственной земли. За это решение проголосовали 259 депутатов. Рада рассматривала законопроект о рынке земли с 6 февраля 2020 года. Ко второму чтению депутаты подали 4018 поправок.

После принятия закона в парламенте начали появляться проекты постановлений, предусматривающие отмену результатов голосования за рынок земли. В конечном итоге таких постановлений появилось 13 штук, поданных разными депутатами нескольких фракций.

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Согласно правилам работы украинского парламента, принятый закон не может быть передан на подпись спикеру и президенту (а следовательно, не может быть опубликован и вступить в силу), пока народные депутаты не рассмотрят проекты постановлений об отмене результатов голосования по такому закону.

Для справки. Принятый в последний день марта закон, предусматривает поэтапный запуск рынка сельскохозяйственной земли в Украине. Сначала, с 1 июля 2021, земельные паи разрешат продавать и покупать только гражданам Украины (физическим лицам). Общая площадь земли, которой разрешено будет владеть, составит до 100 гектаров.

Напомним, Рада приняла закон об изменениях в бюджет 2020 года. В Украине будет создан Фонд борьбы с коронавирусом.

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