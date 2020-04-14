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Погода в Украине на 14 апреля: Дожди и мокрый снег

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В Украину идет похолодание.
В Украине будет прохладно
В Украине будет прохладно
pixabay.com

Погода во вторник, 14 апреля, в Украине будет пасмурной и холодной. Почти на всей территории страны пройдут дожди с мокрым снегом. Лишь в восточных областях по-прежнему будет солнечно. Об этом сообщает Укргидрометцентр

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +6 до + 9 градусов тепла, ночью от +3 до +5;

На севере Украины температура днем +6… +8, ночью +4… +6;

В центральных областях температура днем от +6 до +16, ночью от +3 до +7;

На востоке страны днем от +14 до +17, ночью от +3 до +6;

На юге Украины днем от +15 до +18 градусов, ночью от +5 до +7;

В Крыму днем +15… +17, ночью +4… +6;                                               

В Киеве днем +4… +6, ночью +4… +6.

Погода в Украине 14 апреля
Погода в Украине 14 апреля
meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко во вторник, 14 апреля, на востоке, юге и в большинстве центральных областей еще задержится теплая погода, в течение дня ожидается + 10… + 17 градусов. Но вечером уже похолодает. Снижение температуры воздуха охватит всю Украину.

Холодный атмосферный фронт принесет с собой дожди и, из-за существенного похолодания, местами мокрый снег. Фронт будет перемещаться в течение суток с запада на восток Украины, поэтому восточные области он еще не успеет захватить, там - без существенных осадков, - пишет Диденко.

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Теги: Погода, Украина, Солнце, Дождь, Снег, Мокрый снег
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