Рада разрешила судам рассматривать уголовные дела в режиме онлайн

Данная практика невозможна при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Верховная Рада разрешила украинским судам проводить заседания в уголовных производствах в режиме видеоконференции. Соответствующий законопроект поддержали 310 нардепа в ходе внеочередного заседания парламента 13 апреля.

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Отмечается, что согласно законопроекту №3276, заседания по избранию меры пресечения в виде содержания в СИЗО в видеорежиме проходить не будут. Исключение касается только Высшего антикоррупционного суда, если против этого не выступает подозреваемый или обвиняемый.



Законопроект поддержали фракции “Слуга народа”, "ОПЗЖ", “Голос”, а также депутатская группа “Доверие”.



Отметим, что во время внеочередного заседания парламента 30 марта, нардепы дали разрешение судам проводить видеозаседания в административных, хозяйственных и гражданских производствах.

Напомним, экс-нардеп Черновол уверена, что ГБР готовит её задержание.

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