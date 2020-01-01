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Рада разрешила судам рассматривать уголовные дела в режиме онлайн

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Данная практика невозможна при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos

Верховная Рада разрешила украинским судам проводить заседания в уголовных производствах в режиме видеоконференции. Соответствующий законопроект поддержали 310 нардепа в ходе внеочередного заседания парламента 13 апреля.

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Отмечается, что согласно законопроекту №3276, заседания по избранию меры пресечения в виде содержания в СИЗО в видеорежиме проходить не будут. Исключение касается только Высшего антикоррупционного суда, если против этого не выступает подозреваемый или обвиняемый.

Законопроект поддержали фракции “Слуга народа”, "ОПЗЖ", “Голос”, а также депутатская группа “Доверие”. 

Отметим, что во время внеочередного заседания парламента 30 марта, нардепы дали разрешение судам проводить видеозаседания в административных, хозяйственных и гражданских производствах.

Напомним, экс-нардеп Черновол уверена, что ГБР готовит её задержание.

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Теги: карантин, судебное заседание, уголовные дела, видеоконференция
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