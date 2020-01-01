В "Слуге Народа" рассказали, сколько средств отдадут на борьбу с COVID-19
70 миллионов гривен бюджетных средств, которые должны быть в этом году выделены на партийную деятельность "Слуги народа", передадут на борьбу с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель главы фракции "СН" Евгения Кравчук.
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Нардеп отметила, что возможность временно отказаться от госфинансирования прописали в бюджетных поправках.
"В изменениях к бюджету зафиксирована возможность отказаться от государственного финансирования уставной деятельности партии на разные сроки: один, два, три квартала или на бюджетный год. Какой именно период - должно быть указано в заявлении, которое партия подает в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции", - написала она.
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Кравчук сообщила, что после соответствующих изменений, фракция "Слуги народа" перечислит в бюджет свою часть госфинансирования за этот год, то есть 70 миллионов гривен.
"Также мы найдем формат направить уже полученные деньги на нужды медиков. Надеюсь, что другие партии, представленные в парламенте, последуют нашему примеру", - резюмировала она.
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