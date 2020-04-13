Под Киевом девочки-подростки жестоко избили знакомую из-за парня

Три девушки устроили расправу над "конкуренткой", снимая издевательства на телефон.

Под Киевом группа девочек-подростков жестоко избила свою подругу. Поводом для конфликта стал молодой человек, которого девочки не смогли поделить. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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“Во время мониторинга сети Интернет сотрудники Ирпенского отдела полиции обнаружили видео, где две девушки бьют другую в лесу. Данное событие полицейские зарегистрировали в Едином реестре, провели первоочередною проверку и установили всех участников инцидента“, - говорится в сообщении.

Так, ювенальные полицейские совместно с участковым офицером полиции установили личность потерпевшей девочки. Ею оказалась 17-летняя жительница поселка Коцюбинское, студентка колледжа.

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Потерпевшая рассказала правоохранителям, что в тот день недалеко от места проживания она встретилась со своим другом. Эту встречу увидели три девушки-сверстницы, с которыми студентка не поддерживает дружеских отношений.

Они попросили бывшую свою подругу отойти подальше в лес, где две из них набросились на нее с кулаками, выкрикивали нецензурную брань, требовали, чтобы она оставила парня, которого “не достойна“. Затем ей пригрозили физической расправой в случае, если она об этом расскажет другим. Весь этот процесс снимала на мобильный телефон третья девушка.

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Матери потерпевшей несовершеннолетней рекомендовано обратиться с дочкой в ​​больницу. Сейчас состояние здоровья девочки удовлетворительное и она находится дома.

Полицейские установили, что конфликт произошел между девушками впервые, до этого других противоправных действий в отношении потерпевшей эти лица не совершали.

После проведения детальной, всесторонней проверки, выяснения всех обстоятельств происшествия будет дана правовая квалификация.

Напомним, в Киевской области в реке нашли тело 17-летнего подростка Ивана Василенко, который бесследно исчез в Переяславе 9 апреля.

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