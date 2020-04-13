Пожар на поле сухой травы внезапно перекинулся на дома, когда изменилось направление ветра.

В селе под Житомиром целая улица сгорела из-за поджога травы

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В селе под Житомиром целая улица сгорела из-за поджога травы

В Житомирской области пожар от сжигания сухой травы перекинулся на жилой сектор ближайшего села и уничтожил целую улицу. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

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“В 10:50 в Службу спасения “101“ пгт Романов поступило сообщение о возгорании сухой травы на поле возле с. Борятин ... Выяснилось, что загорелась трава на площади 2 га“, - говорится в сообщении.

Впоследствии, в 13:20 сильные порывы ветра изменили направление распространения пожара. Огонь фронтом 500 м распространился на населенный пункт Борятин и охватил 27 зданий, расположенных на одной улице возле поля.

Пожар тушили 53 человек и 15 единиц техники. Его локализовали в 14:43.

Напомним, в Зоне ЧАЭС выгорел сверхрадиоктивный Рыжий лес. Пожары затронули одну из самых опасных локаций в Зоне отчуждения и могут перекинуться на город-призрак Припять.

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