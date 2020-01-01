Миллион, кто больше. Обещания за вакцину от COVID

Весь мир ищет вакцину от коронавируса, а за ее изобретение обещают миллионы и миллиарды, сделал свою ставку и президент Украины Владимир Зеленский.

Исследованиями вакцины против коронавируса сейчас уже занимаются 70 стран. Некоторые вакцины уже исследуют на людях. В Украине Владимир Зеленский предложил миллион долларов местным ученым за создание вакцины. Но это далеко не самая большая цена, которую предлагали в мире для создателей вакцин.

Предложение Зеленского

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Владимир Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за вакцину от COVID-19.

"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - заявил он.

Доктор физико-математических наук Семен Есилевский считает, что миллионом не обойтись.

“ Такие исследования – это многолетние миллиардные инвестиции, продуманная государственная политика, стратегия подготовки кадров и привлечение специалистов мирового уровня… Спойлер: миллион долларов для таких работ – это даже не на скрепки”,

– написал Есилевский.

Кто больше

Президент США Дональд Трамп предлагал немецкой медицинской компании CurveVac миллиард долларов за исключительные права на вакцину против COVID-19.

Немецкие министры гневно отреагировали на это предложение. "Германия не продается", - прокомментировал предложении Трампа министр экономики Германии Петер Альтмайер.

"Международное сотрудничество сейчас важно, а не национальные интересы", - заявил депутат парламента Германии Эрвин Рюддель.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан отметил, что CurveVac будет разрабатывать вакцину исключительно для всех стран, а не эксклюзивно для США.

Позже инвесторы CureVac заявили, что не будут продавать вакцину ни одному государству.

"Если нам удастся разработать эффективную вакцину, то она должна помочь и защитить людей во всем мире", - сказал Дитмар Хопп, глава основного инвестора холдинга Dievini Hopp BioTech.

А вот актер Джеки Чан предложил вознаграждение за изобретение вакцины против коронавируса в размере 1 миллион юаней, что соответствует 197 тысячам долларов.

"Наука и технологии - это ключ к преодолению вируса, и я полагаю, что многие люди думают так же, как и я, и надеются, что противоядие может быть разработано как можно скорее... Теперь у меня есть "наивная" идея. Независимо от того, какое лицо или организация разрабатывают противоядие, я хочу поблагодарить их 1 млн юаней", - написал актер.

В ответ ему даже предлагали повысить сумму вознаграждения до 10 миллионов юаней.

Не только деньги

Российская порноактриса Лора Тейлор (настоящее имя Любовь Бушуева) пообещала заняться сексом с создателем вакцины от COVID-19.

"Такая ситуация. Я нахожусь на карантине, дома, все хорошо. Поэтому всем, кто создаст вакцину от коронавируса, я готова сама лично дать. Сами понимаете, люди страдают. Тяжело все это. Мне нельзя из дома выходить, иначе посадят. Короче, дам за вакцину", - заявила Бушуева.

От обещаний к делу

Благотворительный фонд Билла Гейтса и его жены Мелинды выделил на поиск вакцины 125 миллионов долларов. Благодаря этому американская компания Inovio смогла начать клинические испытания своего препарата.

"В нашем, я имею в виду компании Inovio, медицинском подходе мы используем немного другую методику. Я ее называю поверхностная. Вместо внутримышечной инъекции мы делаем укол в кожу", – пояснила вице-президент компании Inovio Кейт Бродерик.

Добровольцам вводят препарат, содержащий искусственную ДНК с частью генетического кода вируса. После инъекции клетки начинают производить безвредные копии вируса. Это активирует иммунную систему человека, и она вырабатывает антитела.

В Великобритании в сентябре уже надеются получить готовую вакцину. Британцы также использовали достижения генной инженерии.

Министр науки и технологий Израиля Офир Акунис заявил, что израильские ученые находятся на пороге разработки первой вакцины против коронавируса. Вакцина может быть готова в течение нескольких недель и доступна для испытаний через 90 дней.

Над вакциной работают в израильском исследовательском институте MIGAL. На протяжении четырех лет сотрудники института разрабатывали вакцину от коронавируса другого типа, распространенного среди кур. Наработки в этой области позволили ученым серьезно продвинуться с вакциной для COVID-19.

Доклинические исследования уже показывают успешность новой вакцины – высокий уровень выработки антител против COVID-19. Правда, если работа ученых завершится успешно и в срок, наступит сложный период клинических испытаний, который может растянуться на долгие месяцы.