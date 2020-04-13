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Экс-следователь ГПУ погорел на крупной взятке

Комментариев: 1
За неправомерную выгоду правоохранитель обещал не предпринимать меры по наложению ареста на земельный участок.
Правоохранитель требовал 25 тысяч долларов
Правоохранитель требовал 25 тысяч долларов
Цензор.net
 
В Госбюро расследованй сообщили о протиправных дейтвиях бывшего следователя Генпрокуратуры, который требовал взятку в сумме 25 тысяч долларов за неналожение ареста на земельный участок, пишет пресс-центр ГБР.
 
"В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ. Милиционер обвиняется в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
 
 
Выяснилось, что правохранитель получил от руководителя строительной компании взятку в раземере 25 тысяч долларов.
 
"За взятку он обещал не предпринимать меры по наложению ареста на земельный участок и устранить препятствия связанные со строительством жилого комплекса", - отметили в ГБР.
 
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве.
 
Недавно в Киевской области мэра одного из городов задержали на получении взятки в размере одной тысячи долларов.
 
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Теги: взятка, ГПУ, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Потому_что    13.04.2020, 19:11
Оценка:  0
Потому_что
следователь прокуратуры не может быть милиционером в одно и тоже время...
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