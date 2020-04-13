Экс-следователь ГПУ погорел на крупной взятке

За неправомерную выгоду правоохранитель обещал не предпринимать меры по наложению ареста на земельный участок.

В Госбюро расследованй сообщили о протиправных дейтвиях бывшего следователя Генпрокуратуры, который требовал взятку в сумме 25 тысяч долларов за неналожение ареста на земельный участок, пишет пресс-центр ГБР.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ. Милиционер обвиняется в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что правохранитель получил от руководителя строительной компании взятку в раземере 25 тысяч долларов.

"За взятку он обещал не предпринимать меры по наложению ареста на земельный участок и устранить препятствия связанные со строительством жилого комплекса", - отметили в ГБР.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве.

Недавно в Киевской области мэра одного из городов задержали на получении взятки в размере одной тысячи долларов.